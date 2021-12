Borys i Poczobut dziesiąty miesiąc w areszcie. "Żadnych nowych wiadomości, a już zwłaszcza dobrych"

Andżelika Borys i Andrzej Poczobut spędzą święta Bożego Narodzenia w areszcie w Żodzinie pod Mińskiem. Liderzy Związku Polaków na Białorusi od marca są więzieni przez białoruski reżim pod absurdalnym zarzutem "podżegania do nienawiści". Poczobutowi i Borys grozi kara od 5 do 12 lat więzienia. Ich bliscy nie mają z nimi kontaktu.

- Nie mam żadnych nowych wiadomości, a już zwłaszcza dobrych – powiedziała Oksana Poczobut, żona Andrzeja Poczobuta . Rodziny aktywistów nie tylko nie będą mogły się z nimi zobaczyć podczas świąt, ale nie mają też żadnych informacji o tym, co się dzieje z ich bliskimi za ścianami aresztu.

Borys i Poczobut są za kratami od marca tego roku. Władze zarzuciły im "podżeganie do nienawiści". Grozi im kara od 5 do 12 lat więzienia. Białoruskie środowiska obrońców praw człowieka, władze Polski i społeczność międzynarodowa kategorycznie uznały sprawę karną przeciwko przedstawicielom polskiej mniejszości za motywowaną politycznie i pokazową represję, która wpisuje się w falę ataków na społeczeństwo obywatelskie i wolność słowa na Białorusi. Jak dotąd, wezwania do uwolnienia przedstawicieli polskiej mniejszości nie spotkały się z reakcją władz w Mińsku.