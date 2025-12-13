Rzecznik MSZ o sytuacji Andrzeja Poczobuta Źródło: TVN24

Białoruskie władze po negocjacjach z USA zgodziły się na zwolnienie 123 więźniów politycznych. Jak podało Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna oraz niezależny białoruski portalu informacyjny Zierkało, wśród uwolnionych jest między innymi laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki oraz obywatel Polski Roman Gałuza.

Polskie MSZ opublikowało krótką informację w tej sprawie w mediach społecznościowych, potwierdzając uwolnienie Polaka (bez podawania nazwiska) i noblisty.

"Wraz z partnerami konsekwentnie działamy na rzecz uwolnienia Andrzeja Poczobuta" - dodano w komunikacie.

🇵🇱Cieszymy się, że wśród osób, które dziś odzyskują wolność, jest między innymi polski obywatel oraz Aleś Bialacki. To ważna i dobra wiadomość.

Po południu w depeszy Polskiej Agencji Prasowej pojawiła się wypowiedź rzecznika MSZ, który miał stwierdzić, że "była też propozycja dla Andrzeja Poczobuta", ale ten "nie zgodził się, co nie oznacza, że my w dalszym ciągu razem z partnerami nie działamy na rzecz uwolnienia go".

Tuż przed godz. 17. w rozmowie z TVN24 Wewiór zdementował te informacje. Podkreślił, że został najwyraźniej "źle zrozumiany", a w tym komentarzu odniósł się do sytuacji Poczobuta sprzed kilku lat.

- Parę lat temu była taka sytuacja, że Andrzej Poczobut dostał taką propozycję, ale z niej nie skorzystał. Teraz nie wiem, czy była taka propozycja. Nie będę spekulował - sprecyzował Wewiór.

Rzecznik MSZ został także zapytany o to, czy uwolniony obywatel Polski Roman Gałuza przebywa już na terenie naszego kraju.

Wewiór nie wymienił nazwiska Gałuzy, ale odparł: - On jest w tej chwili w Wilnie, jest w gronie dziewięciu osób, które wjechały do amerykańskiej ambasady w Wilnie. Czy będzie chciał przyjechać do Polski, czy będzie chciał zostać chwilę na miejscu, odpocząć, to będzie już tylko i wyłącznie jego decyzja - dodał.

Andrzej Poczobut - kim jest

Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, został aresztowany w marcu 2021 roku, a 8 lutego 2023 roku skazany za "działalność szkodzącą interesom państwa" (m.in. za nazwanie agresją ataku ZSRR na Polskę w 1939 roku oraz za materiały dokumentujące protesty w 2020 roku) na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Jest przetrzymywany w zakładzie karnym w Nowopołocku, który ma opinię jednego z najgorszych białoruskich więzień. W ubiegłym roku Sąd Najwyższy odrzucił apelację Poczobuta i utrzymał w mocy wyrok ośmiu lat więzienia o zaostrzonym rygorze.

W październiku tego roku Poczobut został laureatem nagrody imienia Andrieja Sacharowa. To najwyższe wyróżnienia Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka.

