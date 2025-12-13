Logo strona główna
Świat

"Konsekwentnie działamy na rzecz uwolnienia Andrzeja Poczobuta"

Andrzej Poczobut
Rzecznik MSZ o sytuacji Andrzeja Poczobuta
Źródło: TVN24
Polska dalej będzie zabiegała o uwolnienie Andrzeja Poczobuta - skomentował jego brak na liście uwolnionych przez reżim w Mińsku rzecznik MSZ Maciej Wewiór. W rozmowie z TVN24 odniósł się do opublikowanej wcześniej przez Polską Agencję Prasową i podanej przez media informacji o tym, że Poczobut dostał propozycję, ale odmówił wyjścia z więzienia. Wewiór podkreślił, że został źle zrozumiany i opowiadał o sytuacji sprzed kilku lat, a nie obecnej.

Białoruskie władze po negocjacjach z USA zgodziły się na zwolnienie 123 więźniów politycznych. Jak podało Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna oraz niezależny białoruski portalu informacyjny Zierkało, wśród uwolnionych jest między innymi laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki oraz obywatel Polski Roman Gałuza.

Polskie MSZ opublikowało krótką informację w tej sprawie w mediach społecznościowych, potwierdzając uwolnienie Polaka (bez podawania nazwiska) i noblisty.

"Wraz z partnerami konsekwentnie działamy na rzecz uwolnienia Andrzeja Poczobuta" - dodano w komunikacie.

Andrzej Poczobut
Andrzej Poczobut
Źródło: Leonid Shcheglov/Associated Press/East News

Po południu w depeszy Polskiej Agencji Prasowej pojawiła się wypowiedź rzecznika MSZ, który miał stwierdzić, że "była też propozycja dla Andrzeja Poczobuta", ale ten "nie zgodził się, co nie oznacza, że my w dalszym ciągu razem z partnerami nie działamy na rzecz uwolnienia go".

Tuż przed godz. 17. w rozmowie z TVN24 Wewiór zdementował te informacje. Podkreślił, że został najwyraźniej "źle zrozumiany", a w tym komentarzu odniósł się do sytuacji Poczobuta sprzed kilku lat.

- Parę lat temu była taka sytuacja, że Andrzej Poczobut dostał taką propozycję, ale z niej nie skorzystał. Teraz nie wiem, czy była taka propozycja. Nie będę spekulował - sprecyzował Wewiór.

Rzecznik MSZ został także zapytany o to, czy uwolniony obywatel Polski Roman Gałuza przebywa już na terenie naszego kraju.

Wewiór nie wymienił nazwiska Gałuzy, ale odparł: - On jest w tej chwili w Wilnie, jest w gronie dziewięciu osób, które wjechały do amerykańskiej ambasady w Wilnie. Czy będzie chciał przyjechać do Polski, czy będzie chciał zostać chwilę na miejscu, odpocząć, to będzie już tylko i wyłącznie jego decyzja - dodał.

Andrzej Poczobut - kim jest

Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, został aresztowany w marcu 2021 roku, a 8 lutego 2023 roku skazany za "działalność szkodzącą interesom państwa" (m.in. za nazwanie agresją ataku ZSRR na Polskę w 1939 roku oraz za materiały dokumentujące protesty w 2020 roku) na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Jest przetrzymywany w zakładzie karnym w Nowopołocku, który ma opinię jednego z najgorszych białoruskich więzień. W ubiegłym roku Sąd Najwyższy odrzucił apelację Poczobuta i utrzymał w mocy wyrok ośmiu lat więzienia o zaostrzonym rygorze.

22.10.2025 r. Swiatłana Cichanouska w Parlamencie Europejskim ze zdjęciem Andrzeja Poczobuta
22.10.2025 r. Swiatłana Cichanouska w Parlamencie Europejskim ze zdjęciem Andrzeja Poczobuta
Źródło: TVN24

W październiku tego roku Poczobut został laureatem nagrody imienia Andrieja Sacharowa. To najwyższe wyróżnienia Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka

OGLĄDAJ: Andrzej Poczobut - więzień Łukaszenki
pc

Andrzej Poczobut - więzień Łukaszenki

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/adso

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Leonid Shcheglov/Associated Press/East News

BiałoruśAndrzej PoczobutAlaksandr Łukaszenka
