Jest zgoda Ukrainy na poszukiwania szczątków ofiar rzezi wołyńskiej w kolejnej wsi

"Przekazałem drogą dyplomatyczną kolejne zezwolenie na przeprowadzenie prac poszukiwawczych na terytorium Ukrainy. To zezwolenie dotyczy miejscowości Ugły na Wołyniu" - poinformował Bodnar na X. "Zapraszamy Stronę Polską do uzgodnienia szczegółów. Kolejne zezwolenia w trakcie przygotowywania" - dodał.
We wcześniejszy wpisie podkreślił: "stanowczo i otwarcie kontynuujemy realizację wcześniejszych ustaleń dotyczących prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych".
Ekshumacje Polaków na Ukrainie
Wcześniej w tym roku strona polska przeprowadziła ekshumacje w dawnej wsi Puźniki w obecnym obwodzie tarnopolskim. W nocy z 12 na 13 lutego 1945 roku ukraińscy nacjonaliści wymordowali tam - według różnych źródeł - od 50 do 120 Polaków. W wyniku prac odnaleziono szczątki co najmniej 42 osób. Zostały one pochowane w Puźnikach 6 września.
Ukraińcy wydali też pozwolenie na prace ekshumacyjne szczątków żołnierzy Wojska Polskiego, poległych we wrześniu 1939 roku w obronie Lwowa i pochowanych we Lwowie-Zboiskach. W ich wyniku odnaleziono szczątki co najmniej 31 osób.
Autorka/Autor: momo/kab
Źródło: tvn24.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP