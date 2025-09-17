Nawalna: Mój mąż został otruty. Są wyniki badań

Julia Nawalna poinformowała w nagraniu opublikowanym w portalu X, że materiał biologiczny Nawalnego został przetransportowany za granicę w 2024 roku i dwa laboratoria przeprowadziły badania.
- Laboratoria w dwóch różnych krajach doszły do tego samego wniosku: Aleksiej został zabity. A dokładniej, został otruty - powiedziała żona zmarłego rosyjskiego opozycjonisty. Zaapelowała, aby laboratoria ujawniły wyniki badań.
Śmierć Aleksieja Nawalnego
16 lutego 2024 roku władze rosyjskie powiadomiły o nagłej śmierci Nawalnego, najbardziej znanego przeciwnika politycznego Kremla. Nawalny - który krytykował reżim Władimira Putina za nadużywanie władzy i korupcję - jakoby umarł w niewyjaśnionych okolicznościach w łagrze za kołem podbiegunowym, gdzie odbywał karę 19 lat pozbawienia wolności, a groziło mu nawet 30 lat więzienia.
Współpracownicy znanego opozycjonisty już wtedy podejrzewali, że mógł zostać zabity lub otruty na zlecenie władz na Kremlu.
