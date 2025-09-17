Nawalna: Mój mąż został otruty. Są wyniki badań

Rocznica śmierci Aleksieja Nawalnego Źródło: Reuters

Julia Nawalna poinformowała w nagraniu opublikowanym w portalu X, że materiał biologiczny Nawalnego został przetransportowany za granicę w 2024 roku i dwa laboratoria przeprowadziły badania.

- Laboratoria w dwóch różnych krajach doszły do ​​tego samego wniosku: Aleksiej został zabity. A dokładniej, został otruty - powiedziała żona zmarłego rosyjskiego opozycjonisty. Zaapelowała, aby laboratoria ujawniły wyniki badań.

We managed to transfer Alexei’s biological materials abroad. Laboratories in two different countries conducted examinations. These laboratories, independently of each other, concluded that Alexei was poisoned. These results are of public importance and must be published. We all… pic.twitter.com/Sp8w1322gY — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) September 17, 2025 Rozwiń

Śmierć Aleksieja Nawalnego

16 lutego 2024 roku władze rosyjskie powiadomiły o nagłej śmierci Nawalnego, najbardziej znanego przeciwnika politycznego Kremla. Nawalny - który krytykował reżim Władimira Putina za nadużywanie władzy i korupcję - jakoby umarł w niewyjaśnionych okolicznościach w łagrze za kołem podbiegunowym, gdzie odbywał karę 19 lat pozbawienia wolności, a groziło mu nawet 30 lat więzienia.

Współpracownicy znanego opozycjonisty już wtedy podejrzewali, że mógł zostać zabity lub otruty na zlecenie władz na Kremlu.

