W trakcie rozprawy w sądzie śmiertelnie postrzelono sędziego

Sędzia sądu apelacyjnego w Tiranie został w poniedziałek zastrzelony przez mężczyznę biorącego udział w rozprawie - poinformowała albańska policja.

W poniedziałek przed godziną 16 podczas rozprawy w sądzie apelacyjnym w Tiranie doszło do strzelaniny, w której zginął sędzia Astrit Kalaja. Policja nie skomentowała jeszcze motywu ani sposobu, w jaki broń została przemycona przez system bezpieczeństwa sądu.

W oświadczeniu służb podano, że osoba biorąca udział w rozprawie sądowej, zidentyfikowana jako "E. Sh., lat 30", oddała strzały z broni palnej w kierunku sędziego i trzech innych osób zaangażowanych w sprawę, które znajdowały się na sali sądowej.

"W rezultacie obywatel A. K. stracił życie, a obywatele R. K. i E. K. zostali ranni, [ale] ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - napisano w oświadczeniu policji. Sędzia zmarł podczas transportu do szpitala. Podejrzany został już aresztowany, a policja zabezpieczyła broń.

Politycy potępili atak

Napaść została potępiona przez najważniejszych przywódców kraju, niezależnie od opcji politycznej. - Zbrodnicza agresja na sędziego niewątpliwie wymaga najostrzejszej reakcji prawnej wobec agresora - powiedział premier Albanii Edi Rama.

Gazment Bardhi, przewodniczący frakcji parlamentarnej opozycyjnej Partii Demokratycznej, powiedział, że atak był "pierwszym od 35 lat przypadkiem, w którym sędzia został zabity podczas wykonywania swoich obowiązków i wymaga to głębokiej refleksji ze strony społeczeństwa albańskiego".

Lider Partii Demokratycznej, Sali Berisha, napisał w poście na Facebooku, że potępia to, co nazwał "ohydnym i przestępczym aktem przeciwko sędziemu", opisując go jako dowód "ogromnego braku bezpieczeństwa, jaki panuje obecnie w kraju".

