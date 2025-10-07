Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Strzały na rozprawie. Sędzia nie żyje

W trakcie rozprawy w sądzie śmiertelnie postrzelono sędziego
W trakcie rozprawy w sądzie w Tiranie śmiertelnie postrzelono sędziego
Źródło: CNN
Sędzia sądu apelacyjnego w Tiranie, 62-letni Astrit Kalaja, został śmiertelnie postrzelony w poniedziałek podczas rozprawy. Napastnikowi udało się uciec z sądu, ale później został złapany. To pierwszy przypadek śmierci sędziego w trakcie wykonywania obowiązków w tym kraju od 35 lat.

Sędzia sądu apelacyjnego w Tiranie został w poniedziałek zastrzelony przez mężczyznę biorącego udział w rozprawie - poinformowała albańska policja.

W poniedziałek przed godziną 16 podczas rozprawy w sądzie apelacyjnym w Tiranie doszło do strzelaniny, w której zginął sędzia Astrit Kalaja. Policja nie skomentowała jeszcze motywu ani sposobu, w jaki broń została przemycona przez system bezpieczeństwa sądu.

W trakcie rozprawy w sądzie śmiertelnie postrzelono sędziego
W trakcie rozprawy w sądzie śmiertelnie postrzelono sędziego
Źródło: CNN

W oświadczeniu służb podano, że osoba biorąca udział w rozprawie sądowej, zidentyfikowana jako "E. Sh., lat 30", oddała strzały z broni palnej w kierunku sędziego i trzech innych osób zaangażowanych w sprawę, które znajdowały się na sali sądowej.

"W rezultacie obywatel A. K. stracił życie, a obywatele R. K. i E. K. zostali ranni, [ale] ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - napisano w oświadczeniu policji. Sędzia zmarł podczas transportu do szpitala. Podejrzany został już aresztowany, a policja zabezpieczyła broń.

Politycy potępili atak

Napaść została potępiona przez najważniejszych przywódców kraju, niezależnie od opcji politycznej. - Zbrodnicza agresja na sędziego niewątpliwie wymaga najostrzejszej reakcji prawnej wobec agresora - powiedział premier Albanii Edi Rama.

Gazment Bardhi, przewodniczący frakcji parlamentarnej opozycyjnej Partii Demokratycznej, powiedział, że atak był "pierwszym od 35 lat przypadkiem, w którym sędzia został zabity podczas wykonywania swoich obowiązków i wymaga to głębokiej refleksji ze strony społeczeństwa albańskiego".

Lider Partii Demokratycznej, Sali Berisha, napisał w poście na Facebooku, że potępia to, co nazwał "ohydnym i przestępczym aktem przeciwko sędziemu", opisując go jako dowód "ogromnego braku bezpieczeństwa, jaki panuje obecnie w kraju".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP, CNN

Źródło zdjęcia głównego: CNN

Udostępnij:
TAGI:
Albania
Czytaj także:
Peter R. de Vries został postrzelony w Amsterdamie w 2021 roku
Wraca sprawa zabójstwa dziennikarza. Polak przed sądem w Holandii
Świat
Paulina Hennig-Kloska
Ministra o rewolucji w sklepach: chcemy, żeby butelka nabrała wartości 
BIZNES
1609N097V FOTY SW OBAJTEK-0012
"Mazurski Dubaj" i pytania o Obajtka. Ministra: będzie kontrola
Polska
imageTitle
Napięcie rośnie. Co ogłosi LeBron James?
EUROSPORT
Dwie młode Zielonogórzanki wygrały balonowe mistrzostwa Polski
"Coraz chętniej sięgają nieba". Zostały mistrzyniami
Polska
jedzenie weganskie shutterstock_1958331838
"Burger", "kiełbasa" i "stek". Ważne głosowanie
BIZNES
W Himalajach trwa akcja ratunkowa
Setki osób wciąż czekają na pomoc. Śnieg uwięził turystów
METEO
Tiumeń, Rosja
Ukraińskie drony nad rosyjską rafinerią. Dwa tysiące kilometrów od linii frontu
Świat
Kongres USA w Waszyngtonie
Paraliż rządu trwa. Trump rzuca oskarżeniami
BIZNES
Donald Trump
Trump ogłasza nowe cła
BIZNES
imageTitle
Obawiają się "propalestyńskiej inwazji"
EUROSPORT
Kierowca wpadł podczas kontroli (zdj. ilustracyjne)
Wpadł na prędkości, nie miał prawa jazdy, jechał po alkoholu
WARSZAWA
imageTitle
Mistrz świata z córką na rękach natknął się na niedźwiedzia
EUROSPORT
IMGW ostrzega przed ulewnym deszczem
Intensywne opady deszczu. Tu trzeba uważać
METEO
Poseł padł ofiarą oszustwa (zdj. ilustracyjne)
"Patoposłowie" w sejmowym hotelu. Minister: miałem dosyć, wyprowadziłem się
Polska
Szymon Hołownia i Antonio Guterres
Minął termin składnia kandydatur. To z nimi powalczy Hołownia
Świat
shutterstock_2633251445
Sześć powodów, przez które edukacja zdrowotna nie mogła się udać
Justyna Suchecka
Ursula von der Leyen broni się przed odwołaniem za stanowiska
Chcą odwołania szefowej KE. "To zostało przekształcone w element kampanii"
Świat
Donald Trump
Trump pytany o aresztowanych uczestników flotylli. Krytykował Gretę Thunberg
Świat
Szczątki drona znalezione na plaży w Łotwie
Zełenski: rosyjskie uzbrojenie ma w sobie komponenty z krajów Zachodu
Świat
Tankowiec "floty cieni" mija statek towarowy. Zdjęcie z sierpnia 2024 roku
Zapowiadają "skuteczniejsze działania" przeciwko flocie cieni
Polska
Alexander Stubb i Donald Trump w Watykanie
Prezydent i premier Finlandii lecą do Białego Domu
Świat
Sacramento w Kalifornii, USA
Śmigłowiec rozbił się na autostradzie
Świat
Angela Merkel
Spór o słowa Merkel, pościg za żołnierzem, dalsze losy Polaków z flotylli
TO WARTO WIEDZIEĆ
Deszcz
Dziś wiele deszczowych miejsc, do 17 stopni
METEO
Rowerzystka potrącona przez tramwaj
Tramwaj potrącił rowerzystkę. "Liczne obrażenia"
WARSZAWA
44 min
pc
Zamach na Jana Pawła II. Ile jest prawdy w najnowszym filmie Pasikowskiego?
Kultura polityczna
imageTitle
Poważne obrażenia mistrza świata. Rozpoczęła się walka z czasem
EUROSPORT
Sebastien Lecornu
Macron dał mu 48 godzin
Świat
Franciszek Sterczewski w Atenach
Zatrzymany przez Izrael polski poseł "melduje się" z Aten
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica