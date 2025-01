Od wtorku strażacy walczą z ogniem, który w szybkim tempie rozprzestrzenia się w okolicach Los Angeles. Najgorsza sytuacja panuje między innymi w dzielnicy Pacific Palisades, zamieszkiwanej przez wielu celebrytów. Wśród nich jest hollywoodzki aktor James Woods. 77-latek w środę w rozmowie z CNN opisał dramatyczne sceny, których był świadkiem w ostatnich godzinach. Woods przyznał, że ogień strawił jego dom, a także inne nieruchomości przy jego ulicy. Opowiedział o tym, jak musiał się ewakuować i jak pomagał w ucieczce swojemu chorującemu na demencję 94-letniemu sąsiadowi. - To było jak piekło. Wszystkie domy wokół nas płonęły - mówił aktor.

James Woods o pożarze swojego domu

- Jednego dnia pływasz w basenie, a następnego dnia już go nie ma - mówił wyraźnie poruszony gwiazdor. - Myślałem, że będę silniejszy - powiedział, ocierając łzy. Dziennikarka CNN odpowiedziała, że "siły nie mierzy się tym, czy ktoś powstrzymuje łzy, ale siłą jest to, co robi, pomagając swoim sąsiadom i mówiąc o wspaniałej pracy strażaków i ratowników".