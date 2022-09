Katastrofa amerykańskiego śmigłowca w Afganistanie. Próbowali nim latać talibowie

Jak przekazały w oświadczeniu talibskie władze, do zdarzenia doszło w trakcie lotu szkoleniowego nadzorowanego przez afgańskie Ministerstwo Obrony. W wypadku zginęły trzy osoby, a pięć zostało rannych. Wszystkie ofiary to obywatele Afganistanu - dodano w komunikacie.

Jednocześnie z Afganistanu uciekło w 2021 roku ok. 140 pilotów służących wcześniej w armii afgańskiego rządu wspieranego przez Stany Zjednoczone. Przedostali się oni najpierw do Uzbekistanu oraz Tadżykistanu, później do Abu Zabi, a następnie do Ameryki. ABC News zaznacza, że ci wykwalifikowani piloci odgrywali kluczową rolę w trwającej ponad 20 lat wojnie z talibami. Ich ataki doprowadzały do dużej liczby ofiar i znacznych strat materialnych po stronie talibów.