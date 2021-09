Afgańscy dziennikarze pobici w talibskim areszcie

Pałki, kable elektryczne i bicze

Obietnice w sprawie wolnych mediów

Talibowie, którzy wkroczyli do Kabulu w połowie sierpnia i tworzą obecnie rząd, składali obietnice, że pozwolą mediom działać i że będą szanować prawa człowieka. Jednak przypadki nadużyć, odkąd doszli do władzy, wzbudzają wątpliwości co do szczerości zapowiedzi.