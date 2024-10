czytaj dalej

Od jednego z największych pożarów odpadów w Polsce mija siódmy rok. Pogorzelisko do dziś nie zostało uprzątnięte, bo starostwo powiatowe z urzędem marszałkowskim kłóci się, kto ma za to zapłacić. Nie pomógł nawet wyrok NSA, który zobowiązał do tego marszałka. Na przeszkodzie stanęła polityka, bo marszałek był z PiS, a starosta z PSL. Teraz wszyscy aktorzy dramatu są z jednego politycznego środowiska, ale problem wciąż jest daleki od rozwiązania. - Okrągły stół do końca to nie był. Jesteśmy na dwóch różnych stanowiskach, ale rozmawiamy - podsumowała pierwsze od lat spotkanie na ten temat starosta zgierska Iwona Dąbek.