Rzeszów

Martwy wilk na prywatnej posesji

wilk shutterstock_1200490126
Tylawa (woj. podkarpackie)
Źródło: Google Maps
Martwy wilk został znaleziony na posesji w Tylawie (woj. podkarpackie). Ciało zwierzęcia zabezpieczono do badań.

Martwy wilk został znaleziony w niedzielę (7 grudnia) po godzinie 15 na jednej z posesji w miejscowości Tylawa w powiecie krośnieńskim na Podkarpaciu.

- Zgłaszającymi byli właściciele posesji. Na miejsce skierowani zostali policjanci, którzy potwierdzili zgłoszenie. Ciało zwierzęcia zostało zabezpieczone do badań weterynaryjnych - powiedział nam komisarz Paweł Buczyński, oficer prasowy z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie. 

Lokalny portal krosno112.pl powołując się na własne nieoficjalne ustalenia podał, że zwierzę prawdopodobnie było postrzelone.

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Krośnie. Śledztwo nie zostało jeszcze formalnie wszczęte. - W ramach artykułu 308 Kodeksu postępowania karnego trwają czynności w niezbędnym zakresie, w tym przede wszystkim oględziny zwłok wilka. Dopiero po ich przeprowadzeniu prokurator podejmie decyzję co do dalszych czynności - powiedziała nam Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krośnie.

Postępowanie "w niezbędnym zakresie" może trwać do pięciu dni. Po tym czasie prokurator podejmie formalną decyzję, co do śledztwa w sprawie martwego wilka.

Wilki pod ochroną

Wilki objęte są w Polsce całkowitą ochroną na terenie całego kraju od 1998 roku. Zabronione jest ich zabijanie, okaleczanie, chwytanie, płoszenie, niepokojenie, przetrzymywanie, niszczenie nor i wybieranie z nich szczeniąt, a także przechowywanie i sprzedaż skór i innych fragmentów martwych osobników.

Za zabicie lub skłusowanie wilka grozi do pięciu lat więzienia.

Pierwszy sprawę opisał portal krosno112.pl.

TVN24 HD
Autorka/Autor: ms/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

PodkarpacieWilkProkuraturazwierzętaPolicja
