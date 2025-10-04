Młodzi programiści będą przez dobę pomagać NASA

Stalowa Wola na Podkarpaciu Źródło: Google Earth

Agencja kosmiczna NASA od 14 lat organizuje globalny hackathon, podczas którego zespoły oraz indywidualni uczestnicy z całego świata, pracują nad projektami w oparciu o konkretne zagadnienia.

W wydarzeniu tym, po raz trzeci, bierze udział Stalowa Wola. Zaprosiła do siebie młodych programistów, którzy podczas konkursu będą korzystać z rzeczywistych danych, wsparcia doświadczonych mentorów, ale najważniejsza jest ich kreatywność.

- Uczestnicy konkursu mają za zadanie opracować dwa z 19 zagadnień zaproponowanych przez organizatorów. Wiedzą nad czym będą pracować, wszystkie tematy zostały szczegółowo opisane. Jedno z zadań jest otwarte, polega na tym, że samemu sobie trzeba stworzyć wyzwanie – tłumaczy Katarzyna Dąbska ze Stalowowolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Rekordowe zainteresowanie konkursem

NASA Space Apps Challenge jest integralną częścią projektu Space 4 Talents, którego celem jest zatrzymywanie talentów w regionie i pokazanie młodym ludziom, że wielkie rzeczy mogą zaczynać się lokalnie.

Katarzyna Dąbska zwraca uwagę na rekordowe zainteresowanie konkursem. – Lista chętnych zapełniła się w błyskawicznym tempie. Plan był taki, że zorganizujemy hackathon dla około 50-70 osób, ostatecznie zaprosiliśmy 130 osób. Skala zainteresowania pokazuje, jak ogromny potencjał drzemie w młodych ludziach z naszego regionu i jak bardzo potrzebują oni przestrzeni do rozwijania swoich pasji i kompetencji przyszłości – dodała.

Wyłonią trzech zwycięzców

Hackathon rozpoczął się o godzinie 10 wykładem inspiracyjnego byłego dyrektora w NASA Johnego F. Halla. W południe programiści rozpoczną prace nad projektami. W niedzielę, o tej samej porze, rozpoczną przed jury prezentacje swoich rozwiązań. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona kilka godzin później.

Trzy najlepsze projekty zostaną nagrodzone. Za pierwsze miejsce są dwa tysiące złotych, za drugie półtora tys. zł, a za trzecie tysiąc złotych. Natomiast każdy uczestnik hackathonu otrzyma medal z zatopionym w żywicy kawałkiem meteorytu.

Powalczą o kolejne nagrody

Zwycięzcy lokalni będą mieli możliwość powalczyć o kolejne nagrody. Komitet wykonawczy NASA i Space Agency Partners spośród wszystkich zgłoszeń wyłoni 10 Zwycięzców Globalnych. Wyniki zostaną ogłoszone 18 grudnia 2025 r.

