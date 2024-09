Miał zabić matkę, próbował zabić ojca. Prokuratura: był niepoczytalny

Prokuratura w Jaśle zawnioskowała do sądu o umorzenie śledztwa w sprawie 21-letniego Jakuba W. podejrzanego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem swojej matki i usiłowanie zabójstwa ojca o umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym. Według biegłych mężczyzna jest niepoczytalny.

Chodzi o zabójstwo, do którego doszło w październiku 2023 roku w Sławęcinie niedaleko Jasła na Podkarpaciu. Policja na miejscu znalazła zwłoki 44-letniej Bogusławy W. Jej 46-letni mąż Tomasz W. był ranny.

Do tragicznych wydarzeń doszło w Sławęcinie Daniel Baron

Zadał matce 69 ciosów

Jakub W. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem swojej matki i zarzut usiłowania zabójstwa swojego ojca. Prokuratura przyjęła taką kwalifikację, bo ofiara miała na ciele 69 ran kłutych i ciętych. Ojciec mężczyzny miał podobne obrażenia. Z ranami ciętymi i kłutymi trafił do szpitala.

21-latek w czasie przesłuchania odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

Mężczyzna jest niepoczytalny

W toku śledztwa podejrzany został poddany obserwacji psychiatrycznej w warunkach zamkniętych. Po jej zakończeniu zespół biegłych, dwóch psychiatrów, psycholog i neurolog, orzekł, że w chwili popełnienia zarzucanych podejrzanemu czynów miał on całkowicie zniesioną zdolność rozpoznania i znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem.

Jak poinformowała zastępczyni prokuratora rejonowego w Jaśle prokurator Anna Rogowska, w związku z uznaniem przez biegłych, że Jakub W. był w chwili popełnienia czynu niepoczytalny, nie może on odpowiadać karnie za zarzucane mu czyny. Wobec tego prokuratura złożyła w piątek do Sądu Okręgowego w Krośnie wniosek o umorzenie postępowania wobec Jakuba W. i umieszczenie go na leczeniu w szpitalu psychiatrycznym.