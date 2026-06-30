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Rzeszów

Zabił matkę mieczem, zginął od policyjnych kul. Nowe informacje z prokuratury

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Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku. Policja oddaje strzały
Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz
Koniec śledztwa w sprawie tragedii, do której doszło w październiku ubiegłego roku w Sanoku. 46-letni mężczyzna zaatakował mieczem matkę, a później ratowników i policjantów. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem, napastnik zmarł.

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Okręgowa w Krośnie we współpracy z funkcjonariuszami Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Postępowanie dotyczyło podejrzenia przekroczenia uprawnień przez policjantów oraz nieumyślnego spowodowania śmierci 46-letniego Wojciecha M.

Jak przekazała Joanna Ślusarska-Stop z Prokuratury Okręgowej w Krośnie, w toku śledztwa zabezpieczono materiał z monitoringu - zarówno publicznego, jak i od osób prywatnych - oraz pełną dokumentację dotyczącą przebiegu interwencji. Zasięgnięto także opinii biegłego z zakresu chemii, który ustalił m.in. liczbę oddanych strzałów z broni palnej oraz liczbę funkcjonariuszy biorących udział w działaniach.

Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Źródło zdjęcia: PAP/Darek Delmanowicz

Prokuratura otrzymała również opinię biegłych z zakresu medycyny sądowej, obejmującą opis obrażeń ciała oraz potwierdzającą liczbę oddanych strzałów. W ramach postępowania sprawdzono również sposób i zasadność użycia środków przymusu bezpośredniego.

- Z uwagi na brak znamion czynu zabronionego śledztwo zostało umorzone - przekazała nam prokurator.

Wcześniej umorzeniem zakończyło się także śledztwo dotyczące zabójstwa 69-letniej kobiety oraz napaści na funkcjonariuszy. Powodem była śmierć napastnika.

Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Źródło zdjęcia: Martyna Sokołowska

Zabił matkę, zaatakował policjantów

Do tragicznych wydarzeń doszło 20 listopada 2025 roku w jednym z bloków przy ulicy Sadowej w Sanoku. 46-letni Wojciech M. zabarykadował się ze matką w mieszkaniu na ostatnim piętrze. Kobieta zdołała wychylić się przez okno i poprosić sąsiadkę o wezwanie na miejsce swojego męża, który mieszka na tym samym osiedlu.

Około godziny 10 informację o zdarzeniu otrzymały służby. Na miejsce skierowana została policja, pogotowie, straż pożarna oraz pogotowie gazowe, bo w mieszkaniu, w którym 46-latek zabarykadował się z matką czujnik wykrył niebezpieczne stężenie gazu.

Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Źródło zdjęcia: PAP/Darek Delmanowicz
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Źródło zdjęcia: PAP/Darek Delmanowicz
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Źródło zdjęcia: PAP/Darek Delmanowicz
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Źródło zdjęcia: PAP/Darek Delmanowicz
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Źródło zdjęcia: PAP/Darek Delmanowicz
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Źródło zdjęcia: PAP/Darek Delmanowicz
Rzucił się na policjantów z maczetą. Został zastrzelony
Rzucił się na policjantów z maczetą. Został zastrzelony
Źródło zdjęcia: PAP/Darek Delmanowicz
Rzucił się na policjantów z maczetą. Został zastrzelony
Rzucił się na policjantów z maczetą. Został zastrzelony
Źródło zdjęcia: PAP/Darek Delmanowicz
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Źródło zdjęcia: Martyna Sokołowska
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Źródło zdjęcia: Martyna Sokołowska
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Źródło zdjęcia: Martyna Sokołowska
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Źródło zdjęcia: Martyna Sokołowska
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Źródło zdjęcia: Martyna Sokołowska
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Źródło zdjęcia: Martyna Sokołowska

Mężczyzna nie chciał wpuścić policjantów i ratowników do mieszkania. Podjęto decyzję o siłowym wejściu. Najpierw policjanci zauważyli leżącą na podłodze kobietę, a chwilę później z innego pomieszczenia wybiegł mężczyzna z repliką średniowiecznego miecza w dłoni, zaatakował strażaka, a następnie policjantów. Zaatakowani policjanci oddali strzały. Wojciech M. został raniony. Był reanimowany, ale zmarł.

69-letnia matka napastnika, miała liczne rany cięte i kłute. Pomimo reanimacji, jej życia nie udało się uratować. Jak później wykazała sekcja zwłok, kobieta miała liczne urazy wielonarządowe, w tym przebite płuco. Obrażenia na dłoniach wskazywały, że próbowała się bronić.

Z kolei 46-letni mężczyzna miał liczne rany postrzałowe klatki piersiowej, brzucha, tułowia i kończyn. - Wszystkie potencjalnie śmiertelne - informowała krośnieńska prokuratura.

Nagranie z interwencji

Jeden z mieszkańców osiedla zarejestrował policyjną interwencję. Na nagraniu widać funkcjonariuszy, którzy wycofują się z klatki i ubranego na czarno mężczyznę z długim, ostrym narzędziem, który na nich napiera. Mundurowi krzyczą: "odłóż to!". Jeden przewraca się za karetką, która stoi zaraz przy wejściu do klatki schodowej. Kiedy napastnik uderza go trzymanym narzędziem, w jego kierunku padają strzały. Ranny 46-latek wraca do klatki schodowej.

Rzucił się na policjantów z maczetą. Został zastrzelony
Rzucił się na policjantów z maczetą. Został zastrzelony
Źródło zdjęcia: PAP/Darek Delmanowicz

46-latek ranił w sumie trzech policjantów i strażaka. Policjanci trafili do szpitali w Sanoku i Brzozowie, a strażak został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Rzeszowie. Obrażenia nie zagrażały ich życiu, były to m.in. rany cięte głowy, dłoni, brzucha.  

Narzędzie, którym posłużył się 46-latek, to replika średniowiecznego miecza. Mężczyzna interesował się historią. Na prowadzonym przez niego kanale w serwisie YouTube prezentował stroje historyczne i uzbrojenie.

Znajomi Wojciecha M. w rozmowie z tvn24.pl wspominali, że mężczyzna chorował na schizofrenię, ale nigdy nie był agresywny.

Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Źródło zdjęcia: Martyna Sokołowska

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
SanokPodkarpaciePolicjaStrzelanina
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
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