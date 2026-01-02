Zjechał z drogi i uderzył w drzewo, nie przeżył

Zjechał z jezdni i uderzył w drzewo, nie przeżył Źródło: KMP w Krośnie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło w czwartek (1. stycznia) przed godziną 16. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący mercedesem stracił panowanie nad autem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo, po czym samochód zatrzymał się na pobliskim polu.

W wypadku zginął 40-letni mieszkaniec woj. mazowieckiego Źródło: KMP w Krośnie

Strażacy, którzy przyjechali na miejsce, użyli specjalistycznego sprzętu, by wydobyć zakleszczonego w aucie kierowcę. Pomimo udzielonej pomocy medycznej, życia 40-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego nie udało się uratować.

Okoliczności tragicznego zdarzenia wyjaśnia policja Źródło: KMP w Krośnie

Pod nadzorem prokuratora policjanci prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności tego tragicznego wypadku.