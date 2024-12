Zatrzymał lawetę na środku autostrady i wyszedł z metalowym kluczem "wymierzyć sprawiedliwość"

Do zdarzenia doszło 29 listopada na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Serwis Stop Cham opublikował nagranie, na którym widać nagranie kierowcy ciężarówki, który jedzie prawym pasem drogi, z lewej strony pojawia się laweta. Jej kierujący - po tym jak wyprzedził ciężarówkę - zjechał na prawy pas i zaczął hamować. W końcu zatrzymał pojazd, wysiadł z kabiny i trzymając w ręku prawdopodobnie metalowy klucz do kół podbiegł do stojącej za lawetą ciężarówki. Chwilę później mężczyzna wrócił do pojazdu i ruszył dalej. Podczas incydentu lewym pasem cały czas przejeżdżały ciężarówki i samochody osobowe.