Rzeszów

Psychiatra wystawił "lewą" receptę na dziecko. Tak wyszło wszystko na jaw

Leki, recepta, e-recepta
Przemyśl, województwo podkarpackie
Źródło: Google Maps
49-letni psychiatra jest podejrzany o wystawianie recept na leki psychotropowe dla swoich pacjentów, ale bez ich zgody i wiedzy. Recepty przekazywał innej osobie. Lekarz usłyszał już zarzuty, grozi mu do ośmiu lat więzienia.

Zarzuty lekarzowi postawiła Prokuratura Rejonowa w Przemyślu. Jak poinformowała rzeczniczka tamtejszej prokuratury okręgowej prokurator Marta Pętkowska, obecnie psychiatra ma postawionych osiem zarzutów "dotyczących wystawiania recept lekarskich na dane pacjentów bez ich zgody i wiedzy w celu osiągnięcia korzyści osobistej i majątkowej przez inną osobę, której te recepty przekazywał". Chodzi o okres od 2024 do 2025 roku.

- Zgromadzony dotychczas materiał dowodowy, w tym w szczególności obszerna dokumentacja medyczna, podlegać będzie dalszej analizie i istnieje duże prawdopodobieństwo rozszerzenia zarzutów stawianych podejrzanemu, a także innym osobom - poinformowała prokurator Pętkowska.

Wystawił "lewą" receptę na dziecko

Do wykrycia przestępstwa doszło dzięki temu, że matka małoletniego pacjenta otrzymała zawiadomienie z e-pacjenta, że psychiatra wystawił na dane jej dziecka receptę. Zawiadomiła dyrektora szpitala, a ten organy ścigania.

- Przestępstwo zarzucone lekarzowi dotyczy poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne, czyli tak zwany fałsz intelektualny w celu osiągnięcia korzyści osobistej lub majątkowej - poinformowała prokurator Pętkowska.

Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Psychiatra z dozorem policji

Prokurator zastosował wobec podejrzanego wolnościowe środki zapobiegawcze: dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz wykonywania zawodu lekarza psychiatry. Ten ostatni środek został zastosowany wobec stwierdzenia, że doszło do naruszenia etyki zawodu lekarza oraz dobra pacjentów.

Opracowała Martyna Sokołowska

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica