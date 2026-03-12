Psychiatra wystawił "lewą" receptę na dziecko. Tak wyszło wszystko na jaw

Przemyśl, województwo podkarpackie Źródło: Google Maps

Zarzuty lekarzowi postawiła Prokuratura Rejonowa w Przemyślu. Jak poinformowała rzeczniczka tamtejszej prokuratury okręgowej prokurator Marta Pętkowska, obecnie psychiatra ma postawionych osiem zarzutów "dotyczących wystawiania recept lekarskich na dane pacjentów bez ich zgody i wiedzy w celu osiągnięcia korzyści osobistej i majątkowej przez inną osobę, której te recepty przekazywał". Chodzi o okres od 2024 do 2025 roku.

- Zgromadzony dotychczas materiał dowodowy, w tym w szczególności obszerna dokumentacja medyczna, podlegać będzie dalszej analizie i istnieje duże prawdopodobieństwo rozszerzenia zarzutów stawianych podejrzanemu, a także innym osobom - poinformowała prokurator Pętkowska.

Wystawił "lewą" receptę na dziecko

Do wykrycia przestępstwa doszło dzięki temu, że matka małoletniego pacjenta otrzymała zawiadomienie z e-pacjenta, że psychiatra wystawił na dane jej dziecka receptę. Zawiadomiła dyrektora szpitala, a ten organy ścigania.

- Przestępstwo zarzucone lekarzowi dotyczy poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne, czyli tak zwany fałsz intelektualny w celu osiągnięcia korzyści osobistej lub majątkowej - poinformowała prokurator Pętkowska.

Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Psychiatra z dozorem policji

Prokurator zastosował wobec podejrzanego wolnościowe środki zapobiegawcze: dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz wykonywania zawodu lekarza psychiatry. Ten ostatni środek został zastosowany wobec stwierdzenia, że doszło do naruszenia etyki zawodu lekarza oraz dobra pacjentów.

