16-letni turysta ukąszony przez żmiję Źródło: GOPR Bieszczady

Podczas wycieczki na Połoninę Wetlińską 16-letni turysta został ukąszony przez żmiję. Dzięki szybkiej interwencji ratowników chłopak w stanie stabilnym, został przetransportowany do szpitala.

Do zdarzenia doszło we wtorek w Bieszczadach. Zespół Ratownictwa Medycznego, stacjonujący w Lutowiskach, został zadysponowany do szesnastoletniego turysty, który w trakcie wycieczki na Połoninę Wetlińską został ukąszony przez żmiję.

Poszkodowanego turystę transportowano quadem Źródło: GOPR Bieszczady

Dzięki sprawnej interwencji bieszczadzkiego GOPR, poszkodowany otrzymał profesjonalną pomoc medyczną i został przetransportowany quadem na Przełęcz Wyżną, gdzie przejął go zespół Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego.

Jak poinformowali ratownicy, pacjent w stabilnym stanie trafił do Szpitala Powiatowego w Lesku.

Ratownicy ostrzegają

Ratownicy przypominają, by planując wyprawę w góry, zachować szczególną ostrożność i być gotowym na nieprzewidziane sytuacje, w tym spotkania z jadowitymi zwierzętami. Zalecają noszenie obuwia z wysoką cholewką, poruszanie się wyłącznie po oznakowanych szlakach oraz zainstalowanie aplikacji Ratunek, która w nagłych przypadkach umożliwia szybkie przekazanie lokalizacji odpowiednim służbom.

Źródło: Google Maps