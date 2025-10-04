Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

Rowerzystka zjechała z chodnika i uderzyła w autobus

W wypadku ranna została 69-letnia rowerzystka
Do zdarzenia doszło w Mielcu
Źródło: Google Maps
W Mielcu na Podkarpaciu 69-letnia kobieta jadąca rowerem zjechała z chodnika i uderzyła w bok przejeżdżającego autobusu. Policja apeluje do pieszych i rowerzystów o ostrożność.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w czwartek (2 października) na ulicy Dąbrówki w Mielcu. 69-letnia rowerzystka wjechała w bok autobusu miejskiego.

Jak ustalili policjanci, kobieta poruszała się chodnikiem wzdłuż ulicy Dąbrówki. W pewnym momencie straciła panowanie nad rowerem i zjechała z chodnika na jezdnię, uderzając w bok przejeżdżającego autobusu miejskiego. Za jego kierownicą siedział 59-letni mieszkaniec powiatu mieleckiego. Zarówno kierowca, jak i rowerzystka byli trzeźwi.

W wypadku ranna została 69-letnia rowerzystka
W wypadku ranna została 69-letnia rowerzystka
Źródło: KPP w Mielcu

Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję drogową. "Na szczęście nikt nie doznał obrażeń ciała" - przekazała mielecka policja, dodając, że takie sytuacje powinny być przestrogą dla wszystkich niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Policjanci apelują do pieszych i rowerzystów o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie przepisów i przypominają, że bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od rozwagi i wzajemnego szacunku uczestników ruchu.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Mielcu

Udostępnij:
TAGI:
MielecPodkarpaciePolicjaWypadek
Czytaj także:
Prezydent Donald Trump udostępnił fake newsa o MedBeds
Łóżko, które leczy... Amerykę. Jak Donald Trump obudził demony
Gabriela Sieczkowska
Donald Tusk w Gdyni
Tusk: Polska wygrywa tę wielką konkurencję
BIZNES
Zdzisław Beksiński, fotografia artystyczna, bez tytułu, 1956 r.
Ponad 50 prac Beksińskiego z 10 muzeów na jednej wystawie
WARSZAWA
Sztorm na Bałtyku
Sztorm na Bałtyku. Ostrzeżenia dla części Polski
METEO
shutterstock_1996815458
Motoryzacyjny gigant szykuje się do cięcia etatów
BIZNES
imageTitle
Kolejny świetny występ reprezentanta Polski w Eurolidze
Najnowsze
Sztorm wywrócił łódkę podczas regat
Sztorm przewrócił łódź, regaty przerwane
Trójmiasto
Burza Amy u wybrzeży Norwegii
Odwołane loty, powalone drzewa, setki miejscowości bez prądu
METEO
imageTitle
Barcelona kontra Sevilla w LaLiga. Kiedy i o której godzinie mecz?
Najnowsze
Łoś, zdjęcie ilustracyjne
"Kolejny łoś stracił życie na ogrodzeniu"
WARSZAWA
Pacjent lekarz
"Porażający i katastroficzny program nauczania". Znany onkolog ostrzega
Zdrowie
81-latka jadąca na hulajnodze uderzyła w ciężarówkę
81-latka na hulajnodze elektrycznej uderzyła w ciężarówkę
Szczecin
imageTitle
Tego jeszcze nie grali. Egzotyczny intruz na siatkarskim parkiecie
EUROSPORT
W wypadku zginął 27-latek
Zginął 27-latek. Policja szuka świadków makabrycznego wypadku
Olsztyn
kobieta laptop wykres praca shutterstock_2576010867
Obiecywali zarobek za lajkowanie postów, skończyło się wielką stratą
WARSZAWA
Waldemar Żurek
"Zmiany bolą". Rzecznik rządu odpowiada na krytykę wobec Żurka
Polska
pociag
Kilkadziesiąt osób rannych po ataku na pociąg
Świat
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Dwa ciała znalezione w górach. Policja o podejrzeniach
METEO
Sanae Takaichi
Japonią jeszcze nigdy nie rządziła kobieta. Ona może to zmienić
Świat
flotylla gaza
Zatrzymanie flotylli "obnażyło prawdziwe intencje Izraela"
Świat
imageTitle
Świątek poznała potencjalne rywalki w Wuhanie
EUROSPORT
Władimir Putin
Czterogodzinne wystąpienie Putina i wątek Polski. Ekspert: to nie przypadek
Świat
Straż Graniczna
Była strażniczka graniczna z zarzutami za przeglądanie bazy PESEL
Rzeszów
Zjechał z drogi i się przewrócił
Nagle zjechał z drogi i się przewrócił
Łódź
IX Konkurs Chopinowski - przygotowania do koncertu inauguracyjnego
"Każdy z nas jest tu na swojej drodze"
WARSZAWA
Wypadek na ulicy Puławskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Czołowe zderzenie, dwie osoby ranne, jeden z kierowców pijany
Trójmiasto
Kierowca za przejazd na "czerwonym" został ukarany mandatem i punktami
Odzyskał prawo jazdy i przejechał na "czerwonym"
WARSZAWA
stres, mobbing, praca, molestowanie, dyskryminacja, prawo pracy, zmęczenie
Były kierownik skarbówki z zarzutami
Rzeszów
imageTitle
Demolka. Gauff zdeklasowana przez rodaczkę
EUROSPORT
Mężczyzna jechał ciężarówką kompletnie pijany
Jechał ekspresówką "od krawędzi do krawędzi"
Łódź
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica