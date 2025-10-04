Rowerzystka zjechała z chodnika i uderzyła w autobus

Do zdarzenia doszło w Mielcu Źródło: Google Maps

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w czwartek (2 października) na ulicy Dąbrówki w Mielcu. 69-letnia rowerzystka wjechała w bok autobusu miejskiego.

Jak ustalili policjanci, kobieta poruszała się chodnikiem wzdłuż ulicy Dąbrówki. W pewnym momencie straciła panowanie nad rowerem i zjechała z chodnika na jezdnię, uderzając w bok przejeżdżającego autobusu miejskiego. Za jego kierownicą siedział 59-letni mieszkaniec powiatu mieleckiego. Zarówno kierowca, jak i rowerzystka byli trzeźwi.

Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję drogową. "Na szczęście nikt nie doznał obrażeń ciała" - przekazała mielecka policja, dodając, że takie sytuacje powinny być przestrogą dla wszystkich niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Policjanci apelują do pieszych i rowerzystów o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie przepisów i przypominają, że bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od rozwagi i wzajemnego szacunku uczestników ruchu.