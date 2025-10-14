Chciał przekroczyć granicę, pokazał prawo jazdy wydane w ZSRR

Do zdarzenia doszło na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Malhowicach na Podkarpaciu Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

10 października strażnicy graniczni skontrolowali 62-letniego obywatela Ukrainy. "Mężczyzna wyjeżdżał z Polski przez przejście w Malhowicach, a do odprawy okazał prawo jazdy wydane przez władze ZSRR" - zrelacjonowała SG w komunikacie. Dokument wydano w lutym 1989 roku.

Jak podkreślono, zgodnie z obowiązującym prawem "taki dokument nie uprawnia do prowadzenia pojazdów", bo "nieistniejący Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich nie jest stroną konwencji wiedeńskiej określającej zasady w ruchu drogowym".

Sprawa została przekazana policji, a wobec mężczyzny - jak zapowiedzieli strażnicy graniczni - zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie.

Podczas kontroli mężczyzna przedstawił prawo jazdy wydane w ZSRR Źródło: Straż Graniczna

Plaga fałszywych dokumentów

Dzień później na przejściu w Korczowej do odprawy zgłosił się 42-letni obywatel Mołdawii. Strażnikom pokazał między innymi swoje prawo jazdy. Problem w tym, że dokument był fałszywy - brakowało w nim wielu zabezpieczeń. "Mężczyzna przyznał się do posłużenia fałszywym dokumentem i dobrowolnie poddał karze czterech miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok" - przekazali strażnicy graniczni. I dodali, że mężczyzna "podróż do Ukrainy kontynuował w fotelu pasażera".

Od początku 2025 roku funkcjonariusze z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej podczas kontroli granicznej i działań wewnątrz kraju wykryli ponad 2,5 tysiąca fałszywych dokumentów, w tym ponad 600 praw jazdy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD