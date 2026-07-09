Trzy sztabki złota pod ubraniem
Na przejście graniczne w Krościenku samochodem osobowym przyjechała 46-letnia obywatelka Ukrainy, która próbowała wjechać do Polski.
"Podczas kontroli z wykorzystaniem skanera do kontroli osób, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej wykryli, że kobieta ma przy sobie ukryty towar. Urządzenie precyzyjnie wskazało miejsca ukrycia złota" - przekazała rzeczniczka szefa KAS starsza aspirant Justyna Pasieczyńska.
Sztabki złota pod ubraniem
Okazało się, że trzy kilogramowe sztabki ukryte były w saszetkach pod ubraniem kobiety. Ich wartość oszacowano na około półtora miliona złotych.
Złoto zostało zabezpieczone, a na poczet kary, która grozi kobiecie, funkcjonariusze zabezpieczyli 23,4 tysiąca euro.
Pasieczyńska przypomniała, że osoby wjeżdżające do Unii Europejskiej lub wyjeżdżające z UE mają obowiązek zgłaszać organom celnym przewóz środków pieniężnych, jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza łącznie równowartość 10 tysięcy euro. Przepis dotyczy przewozu nie tylko gotówki, ale także m.in. czeków, weksli, przekazów pieniężnych czy złota w postaci sztabek.