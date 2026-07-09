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Rzeszów

Trzy sztabki złota pod ubraniem

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Przemytniczka została zatrzymana na granicy w Krościenku na Podkarpaciu
Obywatelka Ukrainy próbowała przemycić trzy sztabki złota warte 1,5 mln zł
Źródło wideo: Krajowa Administracja Skarbowa 
Źródło zdj. gł.: Krakowa Administracja Skarbowa
Funkcjonariusze podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej na przejściu granicznym w Krościenku wykryli nielegalny przewóz trzech sztabek złota wartych półtora miliona złotych. Ukryła je pod ubraniem obywatelka Ukrainy.

Na przejście graniczne w Krościenku samochodem osobowym przyjechała 46-letnia obywatelka Ukrainy, która próbowała wjechać do Polski.

"Podczas kontroli z wykorzystaniem skanera do kontroli osób, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej wykryli, że kobieta ma przy sobie ukryty towar. Urządzenie precyzyjnie wskazało miejsca ukrycia złota" - przekazała rzeczniczka szefa KAS starsza aspirant Justyna Pasieczyńska.

Kobieta ukryła pod ubraniem trzy sztabki złota
Kobieta ukryła pod ubraniem trzy sztabki złota
Źródło zdjęcia: Krakowa Administracja Skarbowa

Sztabki złota pod ubraniem

Okazało się, że trzy kilogramowe sztabki ukryte były w saszetkach pod ubraniem kobiety. Ich wartość oszacowano na około półtora miliona złotych.

Złoto zostało zabezpieczone, a na poczet kary, która grozi kobiecie, funkcjonariusze zabezpieczyli 23,4 tysiąca euro.

Przemytniczka została zatrzymana na granicy w Krościenku na Podkarpaciu
Przemytniczka została zatrzymana na granicy w Krościenku na Podkarpaciu
Źródło zdjęcia: Krakowa Administracja Skarbowa

Pasieczyńska przypomniała, że osoby wjeżdżające do Unii Europejskiej lub wyjeżdżające z UE mają obowiązek zgłaszać organom celnym przewóz środków pieniężnych, jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza łącznie równowartość 10 tysięcy euro. Przepis dotyczy przewozu nie tylko gotówki, ale także m.in. czeków, weksli, przekazów pieniężnych czy złota w postaci sztabek. 

Źródło: PAP
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Tagi:
BieszczadyPodkarpacieZłotoPrzejście granicznePrzemytKrajowa Administracja Skarbowa
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
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