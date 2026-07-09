Rzeszów Trzy sztabki złota pod ubraniem Oprac. Martyna Sokołowska |

Obywatelka Ukrainy próbowała przemycić trzy sztabki złota warte 1,5 mln zł Źródło wideo: Krajowa Administracja Skarbowa Źródło zdj. gł.: Krakowa Administracja Skarbowa

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Na przejście graniczne w Krościenku samochodem osobowym przyjechała 46-letnia obywatelka Ukrainy, która próbowała wjechać do Polski.

"Podczas kontroli z wykorzystaniem skanera do kontroli osób, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej wykryli, że kobieta ma przy sobie ukryty towar. Urządzenie precyzyjnie wskazało miejsca ukrycia złota" - przekazała rzeczniczka szefa KAS starsza aspirant Justyna Pasieczyńska.

Kobieta ukryła pod ubraniem trzy sztabki złota Źródło zdjęcia: Krakowa Administracja Skarbowa

Sztabki złota pod ubraniem

Okazało się, że trzy kilogramowe sztabki ukryte były w saszetkach pod ubraniem kobiety. Ich wartość oszacowano na około półtora miliona złotych.

Złoto zostało zabezpieczone, a na poczet kary, która grozi kobiecie, funkcjonariusze zabezpieczyli 23,4 tysiąca euro.

Przemytniczka została zatrzymana na granicy w Krościenku na Podkarpaciu Źródło zdjęcia: Krakowa Administracja Skarbowa

Pasieczyńska przypomniała, że osoby wjeżdżające do Unii Europejskiej lub wyjeżdżające z UE mają obowiązek zgłaszać organom celnym przewóz środków pieniężnych, jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza łącznie równowartość 10 tysięcy euro. Przepis dotyczy przewozu nie tylko gotówki, ale także m.in. czeków, weksli, przekazów pieniężnych czy złota w postaci sztabek.