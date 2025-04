Mieszkańcy Humnisk od dwóch dekad walczą o światła na jedynym w wiosce przejściu dla pieszych Źródło: tvn24.pl

Na przejściu dla pieszych w Humniskach (Podkarpackie) i w jego obrębie ma być bezpieczniej. Sąsiednie skrzyżowanie zostanie przebudowane, powstanie sygnalizacja świetlna, a przystanek autobusowy przeniesiony. Mieszkańcy walczyli o to ponad dwie dekady.

O zabezpieczenie jedynego w Humniskach przejścia dla pieszych mieszkańcy walczyli od dwóch dekad. W listopadzie ubiegłego roku doszło tam do tragicznego wypadku, w którym zginęła 50-letnia kobieta. Przechodziła przez pasy, kiedy wjechał w nią samochód. Została przetransportowana do szpitala. Lekarze przez ponad godzinę walczyli o jej życie, niestety kobieta zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.

Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych w Humniskach Źródło: KPP Brzozów

Jedyna trasa w Bieszczady

Przez Humniska przebiega droga wojewódzka numer 886. To jedyna trasa w Bieszczady. Ruch, szczególnie w sezonie letnim, jest tam bardzo duży. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2021 roku średnio na dobę przez wioskę przejeżdża 10 580 pojazdów. Średnie dobowe natężenie ruchu dla całej sieci dróg wojewódzkich jest dwukrotnie mniejsze i wynosi 4968 pojazdów.

Czytaj też: Pawełek nie żyje, mieszkańcy od lat walczą o chodnik. "To mogłam być ja i moje dzieci"

Przejście dla pieszych zlokalizowane jest przy zbiegu dróg: wojewódzkiej, powiatowej i gminnej. W sąsiedztwie znajduje się przedszkole i szkoła, domy, sklep spożywczy, kilka firm, punkt apteczny, siedziba miejscowej ochotniczej straży pożarnej, a kawałek dalej kościół. Zaraz przed przejściem znajduje się przystanek autobusowy bez zatoki. Zdarza się też, że kierowcy omijają autobusy i busy, które zatrzymują się na przystanku i wjeżdżają bezpośrednio na pasy, co doprowadza do niebezpiecznych sytuacji.

Poza dwoma znakami pionowymi: D-6, który informuje o przejściu dla pieszych i T-27, który potocznie określany jest "Agatką", nie jest w żaden sposób oznakowane i zabezpieczone. Nie ma tam świateł, wysepki, progów zwalniających. Wizja lokalna przejścia dla pieszych, która odbyła się 12 marca 2024 roku potwierdziła, że jest niebezpieczne.

Przejście dla pieszych w Humniskach. Jedyne w wiosce Źródło: tvn24.pl

Dwie dekady walki o poprawę bezpieczeństwa

Mieszkańcy Humnisk przed ponad dwie dekady walczyli o poprawę bezpieczeństwa na jedynym w miejscowości przejściu dla pieszych. W marcu ubiegłego roku do Podkarpackiego Zarządcy Dróg Wojewódzkich, który jest zarządcą drogi, wysłali podpisaną przez około 700 osób petycję, w której zaapelowali o montaż sygnalizacji świetlnej i oświetlenie pasów znakami aktywnymi oraz montaż światła ostrzegawczego i stałego światła oświetlającego przejście.

Z informacji przekazanych przez sołystkę Humnisk, Joannę Chrobak-Augustyn wynika, że po dwóch dekadach walki przejście dla pieszych zostanie zabezpieczone.

"Na spotkaniu zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego została podjęta decyzja o zamiarze kompleksowego rozwiązania problemu bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ZSP (Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Humniskach, przyp. red.). Na dzień dzisiejszy zostaliśmy poinformowani, iż został wybrany wariant 3 opierający się na kompleksowej przebudowie skrzyżowania (przeniesione przystanki autobusowe wraz zatoczkami, sygnalizacja świetlna oraz osobnymi pasami na do lewo i prawoskrętu na tymże odcinku. Rozwiązanie to pozwala Urzędowi Marszałkowskiemu na długofalowe rozwiązanie natężonego ruchu oraz zabezpieczenie tegoż przejścia dla pieszych. Po rozmowach zostało złożone oficjalne pismo w UM w tejże sprawie prosząc o decyzje oraz dodatkowe informacje w formie pisemnej." - poinformowała w mediach społecznościowych Joanna Chrobak-Augustyn.

Do pobliskiej szkoły i przedszkola uczęszcza łącznie 300 dzieci Źródło: tvn24.pl

Czytaj też: Mieszkańcy nie chcą czekać na tragedię. Drogowcy nie chcą zmian. Patowa sytuacja na kluczowej drodze prowadzącej w Bieszczady

"Jesteśmy zadowoleni z takiego obrotu sprawy ponieważ wiemy jak uciążliwe i niebezpiecznie jest to przejście dla pieszych oraz ile razy codziennie piesi oraz inni użytkownicy drogi są narażeni na sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu. Fakt, iż ponad rok temu została złożona petycja, którą podpisało prawie 700 mieszkańców naszej wsi oraz okolicznych miejscowości nie pozostaje bez echa. To ta petycja była kołem zamachowym do takiego obrotu sprawy" - dodała.

Przekazała również, że w piśmie do Urzędu Marszałkowskiego zaapelowała o wyznaczenie dwóch nowych przejść dla pieszych w Humniskach, bo aktualnie na około trzykilometrowym odcinku drogi znajduje się tylko jedno.

"Jak zawsze mówię - w grupie siła oraz sołtys może tyle, ile wieś pomoże. W związku z powyższym chciałabym podziękować w szczególności mieszkańcom naszej wioski, bo to właśnie dzięki Wam w niedalekiej przyszłości będziemy mogli korzystać z udogodnień jakie UM wraz z PZDW będzie realizowało" - podsumowała sołtyska.

Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego przekazał, że przebudowa skrzyżowania oraz wprowadzenie zmian w organizacji ruchu zajmie od dwóch do pięciu lat.