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Uderzył piorun, pożar w ochronce dla dzieci

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Straż pożarna gasi pożar lasu (zdjęcie ilustracyjne)
Burza w Krakowie
Źródło wideo: Kontakt24 / Zbigniew
Źródło zdj. gł.: FotoDax / Shutterstock
W ochronce dla dzieci w Grodzisku Dolnym w powiecie leżajskim (Podkarpackie) wybuchł pożar. Z budynku ewakuowano dzieci i opiekunów. Przyczyną było prawdopodobnie uderzenie pioruna.

Sześcioro dzieci i czterech opiekunów ewakuowano z ochronki w Grodzisku Dolnym po tym, jak na poddaszu pojawił się dym. Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 15. Jeszcze przed przyjazdem strażaków wszyscy bezpiecznie wyszli z budynku.

W akcji gaśniczej brało udział 40 strażaków. Ogień uszkodził część konstrukcji dachu, nadpalając więźbę.

Świadkowie słyszeli huk

- Ze wstępnych informacji świadków wynika, że do pożaru doszło po uderzeniu pioruna. Osoby na miejscu mówiły o dużym huku - powiedział nam Adam Matuszak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku. - Na poddaszu strażacy musieli zdemontować część płyt kartonowo-gipsowych, by dotrzeć do zarzewi ognia. Działania zostały już zakończone i obiekt został przekazany właścicielowi - dodał Adam Matuszak.

W pożarze nikt nie ucierpiał. Dzieci w ochronce prowadzonej przez zakonnice przebywają do godziny 16. Po ewakuacji zostały odebrane przez krewnych. Przyczyny wybuchu ognia wyjaśniają biegli.

Groźne burze z piorunami
Groźne burze z piorunami
Źródło zdjęcia: PAP
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Grodzisko Dolnepożar
Rafał Molenda
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
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