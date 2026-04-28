Rzeszów

Uciekał, doszło do wypadku, zginęło troje nastolatków. Kierowca oskarżony

Zderzenie z lawetą w miejscowości Grochowe
Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje
Jechał lawetą, nie zatrzymał się do kontroli. Podczas ucieczki doszło do wypadku, zginęło troje nastolatków. Kierowca był pijany, do sądu trafił akt oskarżenia. Grozi mu 20 lat więzienia.

Śledztwo w tej sprawie prowadziła najpierw Prokuratura Rejonowa w Mielcu, później Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu. Akt oskarżenia 28 kwietnia trafił do Sądu Rejonowego w Mielcu.

Artur C. został oskarżony o spowodowanie - będąc w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem środków odurzających - wypadku drogowego, w którym zginęły trzy osoby, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i narkotyków, niezatrzymanie się do policyjnej kontroli, kierowanie gróźb karalnych oraz naruszenie nietykalności cielesnej.

Nie zatrzymał się do kontroli, zginęły trzy osoby

Według ustaleń śledczych, 18 sierpnia 2025 roku Artur C. przyjechał do domu swojego szwagra, gdzie wszczął awanturę - groził mu pozbawieniem życia i użył wobec niego przemocy. Następnie odjechał z posesji samochodem typu laweta marki Mercedes Sprinter. Gdy próbował zatrzymać go policyjny patrol, mężczyzna zignorował sygnały funkcjonariuszy i rozpoczął ucieczkę.

Zderzenie z lawetą w miejscowości Grochowe
Zderzenie z lawetą w miejscowości Grochowe
Źródło: x.com/Rz_Policja

Jak ustalili śledczy, podczas ucieczki Artur C. w miejscowości Grochowe na Podkarpaciu prowadząc lawetę z nadmierną prędkością, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu pojazdowi marki Seat Toledo. W wyniku zderzenia zginęły trzy osoby: 19-letnia kobieta, jej 12-letni brat oraz jej chłopak - 18-letni obywatel Niemiec. Osobowy seat w wyniku zderzenia z lawetą uderzył jeszcze w słup energetyczny. Uderzenie było tak silne, że podróżujące autem osoby zostały zakleszczone w pojeździe. Z pojazdu ofiary wyciągnęli strażacy. Oskarżony zbiegł z miejsca zdarzenia, lecz został szybko zatrzymany przez policjantów.

We krwi alkohol i THC

Badania wykazały, że w chwili prowadzenia pojazdu Artur C. był pijany - pierwsze badanie wykazało prawie półtora promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Z opinii sporządzonej przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie wynika, że we krwi 43-latka stwierdzono obecność psychoaktywnego składnika THC w stężeniu wskazującym na to, że podejrzany w momencie spowodowania wypadku drogowego znajdował się pod wpływem środka odurzającego w postaci marihuany lub haszyszu.  

"Jak wynika z opinii stwierdzony we krwi psychoaktywny składnik THC upośledza sprawność psychofizyczną, może ponadto zaburzać koordynację ruchów, koncentrację, wpływać na postrzeganie otoczenia, w tym na postrzeganie czasu i odległości oraz ma wpływ na spowolnienie czasu reakcji" - informowała prokuratura.

Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje
Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje
Źródło: TVN24

Grozi mu do 20 lat więzienia

Mężczyzna przyznał się do większości zarzucanych mu czynów, z wyjątkiem kierowania gróźb i naruszenia nietykalności cielesnej. Był już wcześniej wielokrotnie karany, m.in. za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Artur C. pozostaje tymczasowo aresztowany. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje
Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje
Źródło: TVN24
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica