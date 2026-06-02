Podkarpackie Pobił partnerkę na śmierć. Przyznał się i odtworzył przebieg zdarzenia

Coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Eksperci wskazują, gdzie szukać pomocy (materiał z lutego 2025r.)

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś/chciałabyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Ciało kobiety znaleziono 28 maja w jednym z domów na terenie gminy Iwierzyce. Na miejscu, pod nadzorem prokuratora i biegłego patomorfologa, przeprowadzono oględziny. - Wstępne ustalenia wskazywały, że do śmierci pokrzywdzonej mogło dojść w wyniku działania osób trzecich - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski.

Według wstępnej opinii biegłego przyczyną zgonu był uraz wielonarządowy skutkujący niewydolnością oddechową i zatrzymaniem krążenia. U ofiary stwierdzono między innymi rozległe obrażenia twarzoczaszki, obustronne złamanie żuchwy oraz liczne złamania żeber. - Charakter oraz rozległość obrażeń wskazują, że zostały one spowodowane działaniem narzędzia tępego i twardego o stosunkowo dużej powierzchni - przekazał prokurator Ciechanowski.

Piotr G. z zarzutem zabójstwa

Z ustaleń prokuratury wynika, że kobieta mieszkała z 45-letnim Piotrem G. To on usłyszał zarzut zabójstwa z artykułu 148 paragraf 1 Kodeksu karnego. Mężczyzna został przesłuchany i przyznał się do winy. Złożył też wyjaśnienia dotyczące przebiegu zdarzenia, które - jak podaje prokuratura - są obecnie weryfikowane w zestawieniu z pozostałym materiałem dowodowym.

29 maja przeprowadzono z jego udziałem wizję lokalną, podczas której odtworzono przebieg zdarzenia według relacji podejrzanego.

Trafił do aresztu, grozi mu dożywocie

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Ropczycach zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy. Piotr G. był już wcześniej wielokrotnie karany - między innymi za znęcanie się nad osobą najbliższą i niepłacenie alimentów.

Za zabójstwo grozi mu kara co najmniej 10 lat więzienia, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie.

Śledztwo jest w toku. Prokuratura ze względu na jego dobro nie ujawnia na razie szczegółów prowadzonych czynności.

