Pobił partnerkę na śmierć. Przyznał się i odtworzył przebieg zdarzenia
Ciało kobiety znaleziono 28 maja w jednym z domów na terenie gminy Iwierzyce. Na miejscu, pod nadzorem prokuratora i biegłego patomorfologa, przeprowadzono oględziny. - Wstępne ustalenia wskazywały, że do śmierci pokrzywdzonej mogło dojść w wyniku działania osób trzecich - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski.
Według wstępnej opinii biegłego przyczyną zgonu był uraz wielonarządowy skutkujący niewydolnością oddechową i zatrzymaniem krążenia. U ofiary stwierdzono między innymi rozległe obrażenia twarzoczaszki, obustronne złamanie żuchwy oraz liczne złamania żeber. - Charakter oraz rozległość obrażeń wskazują, że zostały one spowodowane działaniem narzędzia tępego i twardego o stosunkowo dużej powierzchni - przekazał prokurator Ciechanowski.
Piotr G. z zarzutem zabójstwa
Z ustaleń prokuratury wynika, że kobieta mieszkała z 45-letnim Piotrem G. To on usłyszał zarzut zabójstwa z artykułu 148 paragraf 1 Kodeksu karnego. Mężczyzna został przesłuchany i przyznał się do winy. Złożył też wyjaśnienia dotyczące przebiegu zdarzenia, które - jak podaje prokuratura - są obecnie weryfikowane w zestawieniu z pozostałym materiałem dowodowym.
29 maja przeprowadzono z jego udziałem wizję lokalną, podczas której odtworzono przebieg zdarzenia według relacji podejrzanego.
Trafił do aresztu, grozi mu dożywocie
Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Ropczycach zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy. Piotr G. był już wcześniej wielokrotnie karany - między innymi za znęcanie się nad osobą najbliższą i niepłacenie alimentów.
Za zabójstwo grozi mu kara co najmniej 10 lat więzienia, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie.
Śledztwo jest w toku. Prokuratura ze względu na jego dobro nie ujawnia na razie szczegółów prowadzonych czynności.