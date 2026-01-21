Dziewięciolatka zasłabła w łazience, podejrzewają zatrucie czadem

Do zdarzenia doszło we wtorek (20 stycznia) w miejscowości Cholewów w powiecie mieleckim.
Jak przekazał nam młodszy brygadier Bartłomiej Bieniek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, zgłoszenie o zdarzeniu straż pożarna otrzymała przed godziną 18.
- Zgłoszenie dotyczyło dziewięcioletniej dziewczynki, która zasłabła w łazience. Kiedy strażacy przyjechali na miejsce, dziewczynka była już pod opieką zespołu ratownictwa medycznego, który karetką przetransportował dziecko do szpitala. Strażacy miernikami zmierzyli stężenie tlenku węgla w powietrzu, ale było już znikome. Domownicy zaraz po tym, jak znaleźli dziewczynkę w łazience przewietrzyli pomieszczenia - zrelacjonował w rozmowie z tvn24.pl
Strażacy apelują o montaż czujników czadu
Strażacy apelują o montowanie czujek tlenku węgla, ponieważ to proste urządzenie może uratować ludzkie życie. Czad jest gazem bezwonnym i niewidocznym, czujka w porę alarmuje o zagrożeniu, dając czas na ewakuację i wezwanie pomocy.
