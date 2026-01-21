Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

Dziewięciolatka zasłabła w łazience, podejrzewają zatrucie czadem

Karetka
Bryg. Karol Kierzkowski o obowiązkowych czujnikach czadu
Źródło: TVN24
Dziewięcioletnia dziewczynka zasłabła w łazience w miejscowości Cholewów na Podkarpaciu. Strażacy podejrzewają, że przyczyną zdarzenia mógł być tlenek węgla. Dziecko trafiło do szpitala.

Do zdarzenia doszło we wtorek (20 stycznia) w miejscowości Cholewów w powiecie mieleckim.

Jak przekazał nam młodszy brygadier Bartłomiej Bieniek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, zgłoszenie o zdarzeniu straż pożarna otrzymała przed godziną 18.

- Zgłoszenie dotyczyło dziewięcioletniej dziewczynki, która zasłabła w łazience. Kiedy strażacy przyjechali na miejsce, dziewczynka była już pod opieką zespołu ratownictwa medycznego, który karetką przetransportował dziecko do szpitala. Strażacy miernikami zmierzyli stężenie tlenku węgla w powietrzu, ale było już znikome. Domownicy zaraz po tym, jak znaleźli dziewczynkę w łazience przewietrzyli pomieszczenia - zrelacjonował w rozmowie z tvn24.pl

Strażacy apelują o montaż czujników czadu

Strażacy apelują o montowanie czujek tlenku węgla, ponieważ to proste urządzenie może uratować ludzkie życie. Czad jest gazem bezwonnym i niewidocznym, czujka w porę alarmuje o zagrożeniu, dając czas na ewakuację i wezwanie pomocy.

Tlenek węgla - co trzeba wiedzieć
Tlenek węgla - co trzeba wiedzieć
Źródło: PAP
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: FotoDax / Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Straż pożarnaTlenek węglaPodkarpacieSzpitaldziecko
Czytaj także:
Magdalena Fręch w Australian Open
Fręch nie dała rady. Paolini tym razem za mocna
EUROSPORT
Zwierzęta znalazły bezpieczne schronienie
Zaniedbane, na łańcuchu, w budach pełnych szkła
Poznań
Kapliczka stała przy drodze wzdłuż ulicy Sandomierskiej w Kielcach
Zniknęła kapliczka, kuria napisała o "dewastacji". Prawda okazała się inna
Kielce
imageTitle
Upał zebrał żniwo. Groźny moment na korcie w Melbourne
EUROSPORT
Teoria "wielkiego resetu majątku" Polaków. Straszą czy ktoś chce zarobić?
"1 lipca twoja działka straci wartość". Kampania fałszywa, zmiana prawa realna
Gabriela Sieczkowska
Kontrola paszportowa na lotnisku Kraków Balice
Przylecieli z Abu Zabi, mieli sfałszowane wizy
Kraków
Ustawianie na torach wykolejonego pociągu
"Naturalne wyłupanie szyny" wykoleiło pociąg. Jest ruch prokuratury
MAŁOPOLSKA
Zakorkowana ulica
Polskie miasto czwartym najbardziej zakorkowanym na świecie
Łódź
imageTitle
Prawie sześć godzin na korcie. "Wycisnęliśmy z siebie ostatnią kroplę energii"
EUROSPORT
złoto inwestycyjne
Złoto z nowymi rekordami. Rynki reagują na eskalację napięć
BIZNES
TSUE
Umowa z Mercosurem. Jest decyzja Parlamentu Europejskiego
BIZNES
Cykl spotkań został zorganizowany przez GDDKiA
Drogowcy zasypani protestami w sprawie S7. Wpłynęło 20 tysięcy pism
Kraków
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Sześciolatka błąkała się przy torach. Przeżyła katastrofę jako jedyna z rodziny
Świat
samolot trump
Trump wylądował w Szwajcarii
Świat
imageTitle
Pierwsza wygrana nowej ekipy. Zmiana lidera w Australii
EUROSPORT
Brooklyn Beckham, Victoria Beckham i David Beckham
Syn Beckhamów uderzył w rodziców. "Upominam się o swoje"
Kultura i styl
Sala KRS
Policjanci w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa
WARSZAWA
Ursula von der Leyen na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos
UE zainwestuje na Grenlandii. "Potężny, europejski impuls"
BIZNES
Powodzie na Wyspie Północnej w Nowej Zelandii
Ewakuują mieszkańców. Woda porwała mężczyznę
METEO
imageTitle
Mediolan szykuje wyjątkową atrakcję. Pokaże najcenniejsze skarby
EUROSPORT
Mężczyzna okradał paczkomaty na terenie kilku województw
Po paczkę przyszedł z łomem. Wpadł na gorącym uczynku
Poznań
imageTitle
Linette dumna z siebie. "Wiedziałam, że nie będzie w stanie tego utrzymać"
EUROSPORT
shutterstock_1621279120
"Jak ktoś przynosi tę gazetę, wyrywamy ją sobie z rąk"
Iga Dzieciuchowicz
Targanice - pożar
Pożar na weselu. Pierwsze ustalenia prokuratury
Kraków
shutterstock_2466205459
ZUS ruszył z wysyłką kilku milionów listów
BIZNES
Bartłomiej Ciążyński, były wiceminister sprawiedliwości przed sądem
Były wiceminister przed sądem
Wrocław
shutterstock_2303340761
Prezent, który może przedłużyć życie. Lekarz: większość rodzin o tym zapomina
Zdrowie
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
Media: spór o Grenlandię jest zły dla Ukrainy
BIZNES
imageTitle
Twardosz z drugim najlepszym wynikiem w karierze
EUROSPORT
Policja zatrzymała mężczyznę
Jeden wpadł na gorącym uczynku, drugiego dopadła "Kobra"
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica