Mieszkanie "w powietrzu". Właścicielka nie może korzystać z klatki schodowej

Mieszkanie nie ma dostępu do klatki schodowej Źródło: Martyna Sokołowska/TVN24+

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ewa Kołodziej jest emerytowaną nauczycielką. Jednak zamiast cieszyć się wolnym czasem na emeryturze, musi pracować, aby opłacić dach nad głową. W Rzeszowie wynajmuje mieszkanie, choć mogłaby zamieszkać we własnym, które odziedziczyła po matce, w kamienicy w Birczy.

Nie może, bo przed laty gmina sprzedała jej matce lokal - jak wiele na to wskazuje - prawdopodobnie bez prawa do korzystania z klatki i schodów. Należą one do sąsiadów, ale ci nie zgadzają się, aby Ewa Kołodziej z nich korzystała. Mieszkanie więc jest - dojścia do niego nie ma.

- Wprowadziliśmy się tam na początku lat 60. Mama pracowała wtedy w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", dostała mieszkanie z gminy. Miałam wtedy dwa, może trzy lata. Brat był o rok starszy. Sąsiedzi mieszkali na parterze, my na piętrze. Wychowywaliśmy się razem i wszyscy wspólnie korzystaliśmy z tej klatki - opowiada kobieta.

Kamienica, w której znajduje się mieszkanie, przylega do budynku sąsiadów i połączona jest z nim wspólną klatką schodową. A ta znajduje się pomiędzy budynkami i prowadzi do dwóch mieszkań położonych na pierwszym piętrze. Aby wejść do mieszkania, pani Ewa musi dzwonić domofonem i liczyć na dobrą wolę sąsiadów, którzy mogą lub nie wpuścić ją do środka. Nie ma swoich kluczy do klatki.

Jak to możliwe?