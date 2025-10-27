13-latek pędził hulajnogą elektryczną, stanie przed sądem

13-latek pędził hulajnogą 37 kilometrów na godzinę Źródło: KPP Łańcut

Policjanci ruchu drogowego z Łańcuta zatrzymali 13-latka, który hulajnogą elektryczną poruszał się po drodze publicznej w miejscowości Białobrzegi. Pomiar prędkości wykazał, że chłopiec jechał 37 kilometrów na godzinę - znacznie szybciej, niż pozwalają przepisy.

W trakcie kontroli okazało się, że nastolatek nie posiadał przy sobie karty rowerowej ani żadnych innych uprawnień wymaganych do kierowania hulajnogą elektryczną. Co więcej, poruszał się w miejscu niedozwolonym dla tego typu pojazdów.

Funkcjonariusze zakończyli jego jazdę i przekazali 13-latka pod opiekę jednego z rodziców. Sporządzili również dokumentację, która trafi do sądu rodzinnego. Policja przypomina, że hulajnoga elektryczna to pojazd, którego kierowca - tak, jak inni uczestnicy ruchu drogowego - musi przestrzegać obowiązujących przepisów.

Jazda hulajnogą elektryczną nie dla wszystkich

Wymagany wiek do kierowania hulajnogą elektryczną wynosi 10 lat. Dodatkowo konieczne jest posiadane karty rowerowej lub prawa jazdy kat. AM, A1, B1, T. Wyjątek stanowi kierowanie hulajnogą elektryczną przez dziecko do 10 lat, poruszające się w strefie zamieszkania oraz będące pod opieką osoby dorosłej. Powyżej 18. roku życia niewymagane jest posiadanie uprawnień.

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 kilometrów na godzinę, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy droga dla pieszych jest usytuowana wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 kilometrów na godzinę i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.