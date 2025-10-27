Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

13-latek pędził hulajnogą elektryczną, stanie przed sądem

13-latek pędził hulajnogą 37 km/h.
13-latek pędził hulajnogą 37 kilometrów na godzinę
Źródło: KPP Łańcut
Policjanci z Łańcuta (Podkarpacie) zatrzymali 13-latka, który pędził hulajnogą elektryczną po drodze publicznej w Białobrzegach. Nastolatek poruszał się z prędkością 37 kilometrów na godzinę i nie miał wymaganych uprawnień do kierowania takim pojazdem.

Policjanci ruchu drogowego z Łańcuta zatrzymali 13-latka, który hulajnogą elektryczną poruszał się po drodze publicznej w miejscowości Białobrzegi. Pomiar prędkości wykazał, że chłopiec jechał 37 kilometrów na godzinę - znacznie szybciej, niż pozwalają przepisy.

W trakcie kontroli okazało się, że nastolatek nie posiadał przy sobie karty rowerowej ani żadnych innych uprawnień wymaganych do kierowania hulajnogą elektryczną. Co więcej, poruszał się w miejscu niedozwolonym dla tego typu pojazdów.

13-latek pędził hulajnogą 37 km/h
13-latek pędził hulajnogą 37 km/h
Źródło: KPP Łańcut

Funkcjonariusze zakończyli jego jazdę i przekazali 13-latka pod opiekę jednego z rodziców. Sporządzili również dokumentację, która trafi do sądu rodzinnego. Policja przypomina, że hulajnoga elektryczna to pojazd, którego kierowca - tak, jak inni uczestnicy ruchu drogowego - musi przestrzegać obowiązujących przepisów.

Jazda hulajnogą elektryczną nie dla wszystkich

Wymagany wiek do kierowania hulajnogą elektryczną wynosi 10 lat. Dodatkowo konieczne jest posiadane karty rowerowej lub prawa jazdy kat. AM, A1, B1, T. Wyjątek stanowi kierowanie hulajnogą elektryczną przez dziecko do 10 lat, poruszające się w strefie zamieszkania oraz będące pod opieką osoby dorosłej. Powyżej 18. roku życia niewymagane jest posiadanie uprawnień.

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 kilometrów na godzinę, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Mamy plagę, koszmar". Rośnie liczba wypadków na hulajnogach powodowanych przez dzieci

"Mamy plagę, koszmar". Rośnie liczba wypadków na hulajnogach powodowanych przez dzieci

WARSZAWA
Na jednej hulajnodze jechały do szkoły. 14-latki potrącił samochód

Na jednej hulajnodze jechały do szkoły. 14-latki potrącił samochód

Szczecin

Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy droga dla pieszych jest usytuowana wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 kilometrów na godzinę i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Łańcut

Udostępnij:
TAGI:
Hulajnogi elektrycznePodkarpaciePolicjaDrogi w Polsce
Czytaj także:
Ciężarówka z wysięgnikiem, którą sprawcy porzucili pod Luwrem
Po napadzie na Luwr producent reklamuje swój podnośnik. "Cichy jak szept"
Świat
Drogi startowe na Lotnisku Chopina
Koniec remontu drogi startowej na Lotnisku Chopina
WARSZAWA
Melodee Buzzard na zdjęciach z monitoringu
Zagadkowe zaginięcie 9-latki. Matka nie chce współpracować ze śledczymi
Martyna Nowosielska-Krassowska
imageTitle
Najnowszy ranking WTA. Tyle traci Świątek do Sabalenki
EUROSPORT
Maturzystka na egzaminie maturalnym z języka polskiego w I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie
Kiedy próbne matury? CKE podała terminy
Barbara Nowacka, ministra edukacji
"Setki sygnałów od uczniów, rodziców, nauczycieli". Apel do Nowackiej
imageTitle
Pobił 20-letni rekord Polski, celuje wyżej. "Na igrzyska też pojadę po złoto"
EUROSPORT
Sprawa zaginięcia i zbrodni sprzed lat została rozwiązana
Odsiaduje wyrok za zabójstwo nastolatki. Znowu stanie przed sądem, za zbrodnię sprzed 24 lat
Kujawsko-Pomorskie
Leonid Pszenicznow
Rosjanie zatrzymali ukraińskiego naukowca. Wybuchł dyplomatyczny skandal
Świat
Osuwisko niedaleko domu studenckiego
Ziemia osunęła się w Oslo. "Hałas nie do opisania"
METEO
shutterstock_76795522
Zakłócenia w dostawach paliw. Firma ostrzega klientów
BIZNES
Chiński bombowiec strategiczny H-6K
"Wyraźnie widać wybrzeże Tajwanu". Chiny straszą przed spotkaniem przywódców
Świat
Kontrola paszportowa na Lotnisku Chopina
Przylecieli z różnych krajów, podróż zakończyli na lotnisku
WARSZAWA
Ciężarówkę zatrzymano na trasie S3
Miała być odzież ze Skandynawii. Zamiast tego było 20 ton odpadów
Lubuskie
Lotnisko w Wilnie
Lotnisko w Wilnie znów zamknięte przez balony. Premier: będziemy zestrzeliwać
Świat
imageTitle
Grabara w jedenastce kolejki Bundesligi. Rewelacyjna nota
EUROSPORT
Trasa S7 na odcinku Czosnów - Modlin
W grze poznał koleżankę. 13-latek jechał do niej rowerem trasą ekspresową
WARSZAWA
imageTitle
Dopiero drugie takie wyróżnienie. Polak wschodzącą gwiazdą europejskiej lekkoatletyki
EUROSPORT
Uszkodzony w zderzeniu radiowóz
Zderzenie auta z radiowozem. Policjanci w szpitalu
Poznań
Mężczyzna chciał wypłacić 50 tysięcy złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Nieuprawnione wypłaty z kont w całym kraju. Santander wydał oświadczenie
Poznań
wypadek Ostropole
Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej. Zginęło dwoje nastolatków
Kradzioną karetką 41-letni Ukrainiec próbował przejechać przez granicę
Kradzioną karetką próbował przekroczyć granicę
Rzeszów
Była na parkingu taxi (zdjęcie ilustracyjne)
Zadał taksówkarce kilka ciosów nożem i z nią odjechał. Zarzuty dla męża kobiety
Poznań
Akcja ratunkowa w Tatrach
Polak utknął w Tatrach. Akcja trwała całą noc
METEO
Testowanie pocisku manewrującego 9M730 Buriewiestnik (nagranie z 1 marca 2018 roku)
Kreml wysyła "wymowne przesłanie". Przetestowali "latający Czarnobyl"
Świat
wypadek w sali zabaw w Lublinie
Dzieci miały świętować urodziny, 11-latka złamała kręgosłup
Lublin
imageTitle
Ojciec Lisowskiego nie doczekał historycznego triumfu syna. "To dla niego"
EUROSPORT
shutterstock_2455577617
Litr benzyny tańszy niż butelka wody
BIZNES
Dziecko, smutne, depresja, psychiatria dziecięca
"Usłyszałem, że numerki są na kolejny rok". A niektórzy nie mogą czekać
Natalia Madejska
Amerykański myśliwiec F/A-18F Super Hornet startuje z pokładu USS Theodore Roosevelt (CVN 71)
W 30 minut runęły dwie maszyny sił USA. Trump: sprawdzimy to
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica