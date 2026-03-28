28-latek zaatakował kobietę, potem ranił siebie

Brzozów (woj. podkapackie) Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło w sobotę (28 marca) w jednym z domów w Brzozowie na Podkarpaciu.

- Jak wstępnie ustalono, 28-letni mężczyzna ranił 22-letnia kobietę, a następnie siebie. Oboje trafili do szpitala - powiedziała nam starszy aspirant Joanna Baranowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.

Jak dodała, ucierpiał również 68-latek, nie wymagał hospitalizacji.

Na miejscu zdarzenia trwają policyjne czynności, poinformowany został także prokurator.

Śledczy ustalają przebieg i motywy działania 28-latka. Policja na razie nie informuje, czy poszkodowane osoby są krewnymi i czy 28-latek był pod wpływem alkoholu.