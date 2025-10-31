Quiz tygodniowy edycja specjalna. Nasz horror powszedni, czyli 10 pytań o polską politykę

Czarzasty do Berkowicza: co byś, bracie, zrobił? Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Macie już halloweenowy kostium? Jeśli przebierzecie się za polityka omijajcie raczej sklepy meblowe. Tak na wszelki wypadek. Śmiało za to możecie lecieć na Węgry. Niektórzy mówią, że kto się w Polsce wychował, ten się w cyrku nie śmieje. Z pewnością, kto uważnie obserwuje polską politykę, ten się śmieje oglądając horrory. Bo nic go już nie może zaskoczyć. Ten tydzień dał nam tyle przykładów, że postanowiliśmy stworzyć specjalną wersję naszego piątkowego quizu.

Podpowiedzi - jak zwykle - znajdziecie pod quizem.

Jaka kwota "nie nabiła się" posłowi w sklepie? Kogo zna pan Bu? Co znalazło się w akcie oskarżenia w sprawie Dariusza Mateckiego? Jest wniosek o uczylenie immunitetu w związku z Funduszem Sprawiedliwości. W jakim kraju przebywał? Afera z działką pod CPK. Co wiemy Jak szybko jechał poseł Mejza? Jaką zupę jadł premier Tusk? Najnowszy sondaż partyjny Najnowszy sondaż zaufania do polityków