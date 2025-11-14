Logo strona główna
100 dni Nawrockiego i siedem pytań o ostatni tydzień

Quiz - Karol Nawrocki
Karol Nawrocki pojawił się na placu Piłsudskiego. "Czołem żołnierze i funkcjonariusze"
W dzisiejszym quizie nie będziemy pytali, ile pompek zrobił prezydent Nawrocki. Bo odpowiedź jest oczywista: wszystkie. Zapytamy o inne działania, o których było naprawdę głośno.

W mijającym tygodniu dokonała się uroczysta zmiana wart na prawicy. Podczas gdy dawni idole w ciszy usuwają się w cień, to po uroczystościach 11 listopada wszyscy wiemy już, że Karol Nawrocki za ciszą nie przepada.

W wyjątkowej, bo "prezydenckiej" edycji naszego piątkowego quizu zapytamy o całkiem spory tygodniowy dorobek nowego lidera polskiej prawicy, który świętuje właśnie sto dni na urzędzie. Podpowiedzi - pod quizem. Zatem do dzieła!

O co chodzi w sporze o nominacje oficerskie? Kto otrzymał odznaczenia państwowe? Prezydent z cytatem o "papudze narodów" Weto prezydenta dla Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry Nominacji ilu sędziów odmówił prezydent? Kto - zdaniem prezydenta "zjada swój ogon"? Donald Tusk komentuje decyzje Karola Nawrockiego

Autorka/Autor: Adam Michejda

Karol NawrockiPrezydent RPPolitykaQuiz
Adam Michejda
Adam Michejda
Dziennikarz tvn24.pl
Departament Stanu USA, Waszyngton
Grupy z Niemiec i Włoch na liście Trumpa. "Organizacje terrorystyczne"
Świat
