100 dni Nawrockiego i siedem pytań o ostatni tydzień

W mijającym tygodniu dokonała się uroczysta zmiana wart na prawicy. Podczas gdy dawni idole w ciszy usuwają się w cień, to po uroczystościach 11 listopada wszyscy wiemy już, że Karol Nawrocki za ciszą nie przepada.
W wyjątkowej, bo "prezydenckiej" edycji naszego piątkowego quizu zapytamy o całkiem spory tygodniowy dorobek nowego lidera polskiej prawicy, który świętuje właśnie sto dni na urzędzie. Podpowiedzi - pod quizem. Zatem do dzieła!
O co chodzi w sporze o nominacje oficerskie? Kto otrzymał odznaczenia państwowe? Prezydent z cytatem o "papudze narodów" Weto prezydenta dla Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry Nominacji ilu sędziów odmówił prezydent? Kto - zdaniem prezydenta "zjada swój ogon"? Donald Tusk komentuje decyzje Karola Nawrockiego
Autorka/Autor: Adam Michejda
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Rafał Guz/EPA/PAP, tvn24.pl