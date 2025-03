WF do zmiany. A w czym Czarnek miał rację?

Jakie to elementy? Zapytaliśmy o to wiceministrę. - Chcemy, by już od września na wychowaniu fizycznym były moduły przygotowujące do testów sprawnościowych do służb, w tym do służby wojskowej - informuje Katarzyna Lubnauer w rozmowie z tvn24.pl. - Wiemy, że zdarza się, iż młodzi ludzie, którzy chcą iść pracować do Policji czy Straży Granicznej, mają problem z tamtejszymi testami sprawnościowymi. I chodzi o to, by już na wcześniejszym etapie pokazywać uczniom, jak takie testy wyglądają, jakie ćwiczenia obejmują. Nie chodzi o to, by wszyscy nagle zamieniali się w komandosów, ale by tematem zainteresować, a przy okazji poprawiać ogólną sprawność - dodaje.