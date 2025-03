W gminie marzyli o "przedsionku ekstraklasy", trenerom płacono z pieniędzy na oświatę

18 milionów albo więcej

We wsi stoi stadion z trybuną na tysiąc miejsc. Poprzedni wójt chciał rozbudować go, tak żeby pomieścił dwa tysiące kibiców. Chodziło o to, żeby spełnić wymogi, jakie PZPN stawia drużynom pierwszoligowym. Tomasz Brzoskowski miał nadzieję, że jego ulubieńcy wywalczą awans do pierwszej ligi, która jest zwana "przedsionkiem ekstraklasy" (najwyższy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce). Podczas kampanii wyborczej oficjalnie przyznał jednak, że z tego pomysłu rezygnuje.