Reforma to karanie obywateli za uczciwą pracę? Odpowiadają eksperci

Co ma się zmienić?

2. Podniesienie progu podatkowego z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł;

Kto zyska, kto straci?

Pierwsza to osoby z dochodami poniżej średniej płacy. Na reformie zyskają wszyscy podatnicy, których miesięczny dochód jest niższy niż około 6 tys. zł brutto. Niezależnie od tego, w jaki sposób go osiągają – z umowy o pracę, działalności gospodarczej, emerytury czy renty. To około 70 proc. wszystkich podatników w Polsce. Reforma będzie więc korzystna dla większości obywateli. Ile zyskają? W większości od 100 do 200 zł miesięcznie, co dla niektórych będzie oznaczało podwyżkę wynagrodzenia o ponad 5 proc.