Trybunał Konstytucyjny w ostatnich latach skutecznie rozmienił swój autorytet na drobne. Dziś bardzo trudno zidentyfikować jakieś pozytywne społeczne zaufanie do tej instytucji. A za zaufaniem zawsze stoją konkretni ludzie - ich działania, decyzje, wiarygodność, a także to, co i jak robili w przeszłości.

Problem polega na tym, że ci, którzy trafili do trybunału po 2015 roku, sprawili, że nie stoi on realnie na straży ochrony praw i wolności obywatelskich. To jest istota problemu. Taka jest główna rola Trybunału Konstytucyjnego - kontrola konstytucyjności aktów prawa stanowionych przez organy władzy publicznej. A TK niemal się tym nie zajmuje. Jest to sytuacja, która bezpośrednio uderza w zwykłych ludzi i generalnie jest na rękę politykom. Dysfunkcyjny Trybunał Konstytucyjny jest w interesie każdej władzy, bo jej działania są wówczas poza realną kontrolą. To oczywiste i niestety ma miejsce w Polsce. Ze szkodą dla zwykłych ludzi.