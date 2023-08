Rekordowy mundial i Barbie piłkarka. Nastaje moda na kobiecą piłkę

- "Piłka kobiet to nie jest prawdziwa piłka, nikt nie chce tego oglądać" - czyta Robert Lewandowski na filmiku opublikowanym przez FC Barcelonę. Wideo zawiera kilkanaście zebranych w sieci komentarzy, kierowanych do piłkarek Barcy. Trwający mundial kobiet pokazuje jednak, że chętnych do oglądania kobiecej piłki nie brakuje. Za to wciąż brakuje pieniędzy, by dyscyplina mogła się rozwijać. I zrozumienia, że na piłkę pań i panów nie należy patrzeć w ten sam sposób.