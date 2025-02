Leki, psychodeliki i elektrowstrząsy. Jak naukowcy szukają źródła depresji

To nie jest zwykłe odczuwanie smutku, spadek nastroju czy poczucie ciągłego zmęczenia. Depresja jest nie tylko groźną i śmiertelną chorobą. Jest również skomplikowanym wyzwaniem naukowym, ponieważ nadal nie znamy jej źródła. Gdy badaczom uda się do niego dotrzeć, uda się również opisać zmiany, jakie powoduje w pracy mózgu. Naukowcy się nie poddają. Doktor Paweł Boguszewski, neurobiolog z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, wyjaśnia, co robią.