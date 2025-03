Druga Jałta? "Widzę jedynie źle przeprowadzone negocjacje"

Oderwanie "wschodniej połowy terytorium" przez narzucenie nowej granicy z Rosjanami przyjmiemy "jako nowy rozbiór", "tym razem dokonany przez sojuszników". "Metoda ta (...) jest nie tylko zaprzeczeniem elementarnych zasad, które obowiązują sojuszników, ale stanowi niewątpliwe naruszenie (...) prawa każdego do występowania w obronie własnych interesów". To mogłyby być słowa Wołodymyra Zełenskiego, wypowiedziane gdy nowy szef Pentagonu ogłosił, że odzyskanie podbitych przez Rosję ukraińskich terytoriów jest "nierealne" .

Ale to słowa ostatniego premiera II Rzeczpospolitej, Tomasza Arciszewskiego, wypowiedziane w lutym 1945 roku, gdy ogłoszono postanowienia konferencji jałtańskiej, na której zadecydowano o powojennym kształcie Europy. Europy, w której m.in. Polska, demokratyczny sojusznik Zachodu, została zignorowana i oddana pod kontrolę Moskwy. Wówczas trzy główne mocarstwa - Stany Zjednoczone, Związek Radziecki i Wielka Brytania - same zadecydowały o losach wszystkich pozostałych państw europejskich, nie zapraszając ich do rozmów.