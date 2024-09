"Populizm i koniunkturalizm były ważniejsze niż budowa zbiorników retencyjnych"

39-letni Paweł Gancarz ( Polskie Stronnictwo Ludowe ), dziś marszałek województwa dolnośląskiego, jeszcze w grudniu był wójtem Stoszowic, gminy na Ziemi Kłodzkiej. Pełnił ten urząd przez ponad dziewięć lat. - Z mieszkańcami trzeba rozmawiać na argumenty. Z doświadczenia samorządowca wiem, że najtrudniejsze sporne tematy - typu: budowa dróg, spalarni odpadów czy zbiorników retencyjnych - da się rozwiązać przez długotrwałe konsultacje, jeśli trzeba - prowadzone do bólu - mówi w rozmowie z tvn24.pl.

Piotr Szostak: Od kilku dni politycy PiS i PO przerzucają się winą za to, że w Kotlinie Kłodzkiej nie wybudowano wystarczającej liczby zbiorników retencyjnych. Protesty mieszkańców w 2019 r., w trakcie kampanii wyborczej do europarlamentu, przekreśliły plany dziewięciu zbiorników, które miał sfinansować Bank Światowy. Przygotowany na zlecenie Wód Polskich projekt zakładał wtedy przesiedlenie około 1,2 tys. osób. Dlaczego się to nie udało?