Chuligan, który sprawił, że Niemcom na froncie było zimno

Wszystko wskazywało na to, że doszło do awarii instalacji elektrycznej. Ale ten pożar nie był przypadkiem. To efekt brawurowej akcji "Bollwerk" (nazwa od niemieckiego słowa oznaczającego wał ochronny) - największej akcji dywersyjno-sabotażowej Polskiego Państwa Podziemnego w Poznaniu.

Woźnica z kryminalną przeszłością

"Ślepy Antek" urodził się podpoznańskiej Wierzenicy w 1901 roku. Trudna sytuacja rodzinna zmusiła go do tego, by już po ukończeniu czwartej klasy podjąć pracę zarobkową. Najpierw wykonywał różne prace sezonowe, aż wreszcie w 1919 roku znalazł stałą posadę, dla której przeprowadził się do Poznania. - Pracował jako woźnica firmy C.Hartwig i drobny handlowiec - wyjaśnia Dąbrowska-Wiśniewska.