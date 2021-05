Rozbił się samolot, nie żyje pilot. "Zgłosił problemy z silnikiem, próbował lądować"

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 11:15 na terenie lotniska Aeroklubu Ziemi Lubuskiej.

Na miejscu wypadku pracowało pięć zastępów straży pożarnej, lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Strażacy w pierwszej kolejności ugasili pożar i zabezpieczyli miejsce wypadku do przyjazdu służb śledczych.

"Do wypadku doszło podczas fazy startu"

Jak mówi Artur Haładyn, dyrektor Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, maszyna, która się rozbiła to około trzyletni dwumiejscowy samolot ultralekki. - Do wypadku doszło podczas fazy startu, pilot zgłosił problemy z silnikiem, próbował lądować, trudno na tym etapie powiedzieć co wydarzyło się dalej - mówi.