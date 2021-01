Anastazja urodziła się z wadą serca. Od pierwszych chwil jej życie ratował sprzęt od WOŚP

Wielkimi krokami zbliża się 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem jest to zbiórka na dziecięcą laryngologię, otolaryngologię i diagnostykę głowy. Na co idą zbierane co roku środki? Na przykład na uratowanie życia pewnej trzylatce. W czym Anastazji pomógł sprzęt z serduszkiem?

Mama trzyletniej Anastazji nie ma wątpliwości: gdyby nie sprzęt z czerwonym serduszkiem moja córka prawdopodobnie by nie przeżyła. Chodzi oczywiście o specjalistyczną aparaturę, którą od 29 lat kupuje i dostarcza do lecznic Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Rodzice Anastazji wiedzieli, że ich córeczka urodzi się z wadą serca, ale nie mieli pojęcia, że dziewczynka przyjdzie na świat miesiąc przed czasem. Początkowo wydawało się, że jej stan jest dobry, ale ten z doby na dobę coraz bardziej się pogarszał.

W czym Anastazji pomógł sprzęt z serduszkiem? TVN24

- Cały odział szpitala był wyposażony właśnie w inkubatory z WOŚP. Oprócz inkubatora, Anastazja potrzebowała też innego sprzętu. Mała nie oddychała samodzielnie i nie jadła, więc potrzebowała też respiratora i sondy. Dostawała też lekarstwa przez aparaturę, na której również wszędzie były naklejone serduszka. To był sprzęt, który utrzymywał ją przy życiu do czasu operacji. Bez niego Anastazja, by nie przeżyła - opowiada Katarzyna Kruczkowska, mama dziewczynki.

"To jest wsparcie, z którego korzystają pacjenci w całym kraju"

Polska neonatologia jest często wspierana przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Do 2020 roku fundacja przekazała sprzęt o wartości prawie 195 milionów złotych. Takie dary trafiły również do Ginekologiczno-Położniczego Szpitala w Poznaniu.

- To jest wsparcie, z którego korzystają pacjenci w całym kraju. Są takie oddziały, gdzie istotna część aparatury, która służy do intensywnej terapii to jest właśnie sprzęt z darów fundacji. Poza tym sprzętem, ważną kwestia jest też możliwość obecności rodziców w tych czynnościach, które są realizowane w oddziałach. Olbrzymią ilość takich foteli rozkładanych dla rodziców zakupił właśnie WOŚP - mówi dr hab. n. med. Tomasz Szczapa, zastępca kierownika Kliniki Neonatologii UMP, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

Anastazję uratował sprzęt przekazany przez WOŚP TVN24

Miliard złotych przekroczony

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna. W poprzednich 28 edycjach fundacja zebrała i przeznaczyła na wsparcie polskiego systemu ochrony zdrowia łącznie ponad miliard złotych.

Według pierwotnego planu w tym roku miał rozpocząć się 10 stycznia, jednak ze względu na obostrzenia i restrykcje związane z pandemią, został przełożony. W tym roku WOŚP pod hasłem "Finał z głową" zbiera środki na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Jest to już drugi Finał WOŚP, podczas którego zbierane są fundusze dla laryngologii.

Za zebrane w tym roku środki Fundacja WOŚP zamierza zakupić specjalistyczny sprzęt, m.in. wyposażenie laryngologicznych sal operacyjnych.

Autor:aa/gp

Źródło: TVN24