Zobaczył w swoim ogródku żubra. Okazało się, że zwierzę uciekło z hodowli

Policja o poszukiwaniach żubra, który uciekł z hodowli Źródło: TVN24

W środę rano na ulicy Dębowej w Tulcach pod Poznaniem zauważono żubra. Zwierzę uciekło z pobliskiej hodowli w miejscowości Szewce.

Żubr uciekł z prywatnej hodowli pod Poznaniem Źródło: Nadleśnictwo Babki

- Około godziny 5.20 otrzymaliśmy zgłoszenie od mieszkańca, że w jego przydomowym ogródku znajduje się żubr. Na miejsce został wezwany lekarz weterynarii, który uśpił zwierzę. Następnie żubr został przewieziony do hodowli - przekazała młodszy aspirant Anna Klój z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Żubr uciekł z prywatnej hodowli pod Poznaniem Źródło: KMP w Poznaniu

Jak dodała, zwierzę było spokojne. Nie wyrządziło żadnych szkód. Nikt nie został również poszkodowany.

Żubr uciekł z prywatnej hodowli pod Poznaniem Źródło: KMP w Poznaniu

Policjanci będą teraz sprawdzać, w jakich okolicznościach żubr wydostał się z zagrody.

