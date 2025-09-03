Zobaczył w swoim ogródku żubra. Okazało się, że zwierzę uciekło z hodowli

W środę rano na ulicy Dębowej w Tulcach pod Poznaniem zauważono żubra. Zwierzę uciekło z pobliskiej hodowli w miejscowości Szewce.
- Około godziny 5.20 otrzymaliśmy zgłoszenie od mieszkańca, że w jego przydomowym ogródku znajduje się żubr. Na miejsce został wezwany lekarz weterynarii, który uśpił zwierzę. Następnie żubr został przewieziony do hodowli - przekazała młodszy aspirant Anna Klój z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Jak dodała, zwierzę było spokojne. Nie wyrządziło żadnych szkód. Nikt nie został również poszkodowany.
Policjanci będą teraz sprawdzać, w jakich okolicznościach żubr wydostał się z zagrody.
Autorka/Autor: mm
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Nadleśnictwo Babki