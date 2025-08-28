Zaginął 27 lat temu, teraz dwóch mężczyzn odpowie za zabójstwo

Do zdarzenia doszło w powiecie obornickim Źródło: Google Maps

W kwietniu 1998 roku wszczęto poszukiwania zaginionego Marka M., jednak nie udało się go odnaleźć i ustalić, co się stało z mężczyzną. Śledczy wrócili do sprawy po kilkunastu latach. Wówczas nastąpił przełom.

- Kilkanaście lat później ponownie przeanalizowano zebrane dane, a także sięgnięto do nowych źródeł dowodowych. Doprowadziło to do przyjęcia wersji śledczej wskazującej, że mężczyznę zamordowano. Na podstawie wyjaśnień podejrzanego Piotra Z., a także zeznań świadków odtworzono ostatnie godziny życia zaginionego Marka M. - zrelacjonował prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Mężczyzna został zamordowany w brutalny sposób. Wywieziono go do lasu w okolicy Rożnowa i Kowanówka, gdzie był duszony i uderzany metalowym lewarkiem w głowę. Ciało zamordowanego ukryto, a należące do niego rzeczy wrzucono do rzeki.

Ciała mężczyzny wciąż nie odnaleziono

- Motywem zabójstwa była chęć zatuszowania udziału Piotra Z. i Macieja P. w procederze wyłudzania pieniędzy z banków za pomocą czeków bez pokrycia. Pomimo zakrojonych na szeroką skalę czynności poszukiwawczych z udziałem biegłych do chwili obecnej nie odnaleziono zwłok Marka M. - poinformował Wawrzyniak.

Jak podał prokurator, Piotr Z. przyznał się do zabójstwa Marka M. Nie wyjaśnił jednak, czy działał sam. - Zebrane dowody wykazały, że Maciej P. również współdziałał w zabójstwie i ukryciu ciała zamordowanego - podkreślił Wawrzyniak. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa.

- Oskarżeni od dnia zatrzymania pozostają w areszcie śledczym. Grozi im kara do 25 lat pozbawienia wolności - podsumował prokurator.

