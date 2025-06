W Górach Sowich pojawił się sęp płowy

Sęp płowy, rzadko widywany ptak w Polsce, krążył nad Babiogórskim Parkiem Narodowym (wideo archiwalne) Źródło: Babiogórski Park Narodowy/P. Hotała/W. Brozik

"Nie uwierzycie, co uchwyciły kamera w Nadleśnictwie Jugów! Po raz pierwszy na tym terenie zaobserwowano… sępa płowego i to podczas śniadania" - poinformowało Nadleśnictwo Jugów (powiat kłodzki). Tego imponującego i rzadkiego gościa w Polsce zaobserwowano 8 czerwca w samym sercu Gór Sowich.

- W ubiegłym tygodniu, w sobotę jedna z naszych fotopułapek zarejestrowała sępa płowego, ale nagranie było tak złej jakości, że nie mieliśmy pewności. Już następnego udało się ponownie zarejestrować tego osobnika i teraz już całą pewnością możemy powiedzieć, że to właśnie sęp płowy - powiedział Piotr Mirek, zastępca nadleśniczego.

Jak mówi Piotr Mirek. w swojej pracy, leśnicy coraz częściej spotykają zwierzęta, które dotychczas były uznawane za ciepłolubne. - Jak widać klimat się zmienia, może i stąd wynikają te wizyty. Dzięki kamerom umieszczonym w lesie możemy kontrolować sytuację i lepiej badać biotop - dodał.

Sęp płowy pojawił się w Górach Sowich Źródło: Nadleśnictwo Jugów, Wojciech Lubas

O wizyty tych imponujących padlinożerców zapytaliśmy również ornitologa. - W ciągu roku odnotowuje się kilka stwierdzeń obecności tych ptaków w Polsce. Pojawiają się tutaj, ale nie gniazdują. Trudno określić, czy sępy pojawiają się tutaj częściej niż kiedyś, czy po prostu łatwiej je teraz zaobserwować, bo więcej osób aktywnie obserwuje ptaki - mówi nam dr Tomasz Wilk z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

- Ostatnio przy granicy z Czechami podobno widziano pelikana. Żartujemy sobie, że może teraz i nas odwiedzi - śmieje się zastępca nadleśniczego.

W 2022 roku sępa płowego wypatrzyli pracownicy Babiogórskiego Parku Narodowego.

Jest większy od bielika

Sępy płowe w Europie zamieszkują przede wszystkim regiony Półwyspu Iberyjskiego i Bałkany. Żyją także w północno-zachodniej Afryce oraz w południowej Azji i na Bliskim Wschodzie.

Są to ptaki dość charakterystyczne - mają najczęściej nagą i wygiętą szyję, na ogół szaro-rude umaszczenie, choć niektóre pióra są czarne. Ich dzioby i nogi mają specyficzną szarą, niekiedy niebieskawą barwę.

W Encyklopedii Leśnej Lasów Państwowych można znaleźć informację, że rozpiętość skrzydeł tych ptaków może wynosić od 230 do 265 cm. Tymczasem w przypadku naszego rodzimego bielika około 240 cm.

Szacuje się, że na świecie żyje około miliona dorosłych osobników tych padlinożerców, więc Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody uważa je za gatunek najmniejszej troski., czyli taki który rozwija się stabilnie.

Sęp płowy nie znajduje się już na Czerwonej Liście Ptaków Polski. Wcześniej umieszczono go w spisie jako gatunek wymarły. A to dlatego, że historycznie sęp płowy uchodził za gatunek lęgowy w Polsce. - Naukowcy zweryfikowali wcześniejsze badania i stwierdzili, że nie ma dowodów na to, że sęp płowy gniazdował w naszym kraju. Stąd w tych nowszych publikacjach nie znajdziemy już informacji o tym gatunku - powiedział dr Wilk.

