Uczelnia znika z Gniezna. Powstanie tu ośrodek szkolenia policji

Umowę na wynajem całego kampusu w Gnieźnie podpisał nadinsp. Tomasz Olczyk Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu i prof. Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Za wynajem policja zapłaci 190 tys. zł miesięcznie. Od tego roku w budynku uczelni policjanci będą prowadzić szkolenia m.in. dla dzielnicowych.

- W związku z bardzo niewielką liczbą studentów ta jednostka zostanie zamknięta. Natomiast budynki w Gnieźnie nadal pozostają własnością uniwersytetu. Przy czym zależało nam na tym, by w tych pomieszczeniach nadal prowadzone było kształcenie - powiedziała w środę rektorka UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska.

Szkolić będą się tu policjanci z całej Polski

Komendant wojewódzki policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Olczyk przekonuje, że to miejsce, które idealnie nadaje się na ośrodek szkolenia dla polskich policjantów. - Ośrodek szkolenia policji w Gnieźnie to nowa komórka organizacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, która będzie na wstępie liczyła około 28 funkcjonariuszy, doświadczonych oficerów polskiej policji, którzy będą realizować zadania szkoleniowe - zapowiedział komendant.

Wyjaśnił, że w początkowej fazie działalności ośrodka będą to podoficerskie kursy aspiranckie dla policjantów, a także szkolenia specjalistyczne np. dla dzielnicowych czy kursy zarządzania dla kierownictwa średniego szczebla. Komendant zaznaczył także, że wielkopolski garnizon potrzebował od dłuższego czasu tego typu ośrodka.

- Tam jest 15 sal wykładowych, jest aula dla 200 osób z możliwością prowadzenia tłumaczenia symultanicznego, jest cały kampus hotelowy, który pozwala nam na tę chwilę umieścić 160 policjantów, a w dalszej perspektywie około 200 - wyliczył komendant.

Gnieźnieński instytut da wielkopolskim funkcjonariuszom możliwość kształcenia kadr nie tylko z terenu regionu, ale i innych części kraju.

Chętnych na studia brakowało

Według rektorki UAM problem z niewielką liczbą studentów w Gnieźnie był związany z niżem demograficznym, mniejszym zainteresowaniem prowadzonymi tam kierunkami oraz coraz lepszym skomunikowaniem miasta z Poznaniem. - Ten ośrodek nie budził wielkiego zainteresowania kandydatów na studia - zaznaczyła.

Wskazała, że w gnieźnieńskiej placówce przez najbliższe dwa lata będą się jeszcze uczyć studenci obecnego drugiego i trzeciego roku. Formalnie nowy ośrodek szkolenia policji w Gnieźnie zacznie działać 1 października, a na 24 października planowana jest inauguracja jednostki. Według komendanta Olczyka budowa nowego ośrodka w podobnym standardzie kosztowałaby mundurowych około 500 mln zł.

Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie powstał w 2000 roku jako Collegium Europaeum Gnesnense - Kolegium Europejskie dekretem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego jako "trwały pomnik tysiąclecia zjazdu gnieźnieńskiego". Inicjatorem jego powstania był ówczesny rektor prof. Stefan Jurga. W 2005 roku Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadał Kolegium Europejskiemu w Gnieźnie imię papieża Jana Pawła II.

Działalność Instytutu ma zakończyć się w 2027 roku.