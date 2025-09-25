Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Uczelnia znika z Gniezna. Powstanie tu ośrodek szkolenia policji

Budynek wynajęła policja
Gniezno
Źródło: Google Earth
Wielkopolska policja będzie wynajmować od Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) budynek Collegium Europaeum w Gnieźnie. W tym roku uczelnia nie przeprowadzała już naboru na studia.

Umowę na wynajem całego kampusu w Gnieźnie podpisał nadinsp. Tomasz Olczyk Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu i prof. Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Za wynajem policja zapłaci 190 tys. zł miesięcznie. Od tego roku w budynku uczelni policjanci będą prowadzić szkolenia m.in. dla dzielnicowych.

- W związku z bardzo niewielką liczbą studentów ta jednostka zostanie zamknięta. Natomiast budynki w Gnieźnie nadal pozostają własnością uniwersytetu. Przy czym zależało nam na tym, by w tych pomieszczeniach nadal prowadzone było kształcenie - powiedziała w środę rektorka UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska.

Podpisana umowa
Podpisana umowa
Źródło: KWP Poznań

Szkolić będą się tu policjanci z całej Polski

Komendant wojewódzki policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Olczyk przekonuje, że to miejsce, które idealnie nadaje się na ośrodek szkolenia dla polskich policjantów. - Ośrodek szkolenia policji w Gnieźnie to nowa komórka organizacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, która będzie na wstępie liczyła około 28 funkcjonariuszy, doświadczonych oficerów polskiej policji, którzy będą realizować zadania szkoleniowe - zapowiedział komendant.

Budynek wynajęła policja
Budynek wynajęła policja
Źródło: KWP Poznań

Wyjaśnił, że w początkowej fazie działalności ośrodka będą to podoficerskie kursy aspiranckie dla policjantów, a także szkolenia specjalistyczne np. dla dzielnicowych czy kursy zarządzania dla kierownictwa średniego szczebla. Komendant zaznaczył także, że wielkopolski garnizon potrzebował od dłuższego czasu tego typu ośrodka.

- Tam jest 15 sal wykładowych, jest aula dla 200 osób z możliwością prowadzenia tłumaczenia symultanicznego, jest cały kampus hotelowy, który pozwala nam na tę chwilę umieścić 160 policjantów, a w dalszej perspektywie około 200 - wyliczył komendant.

Gnieźnieński instytut da wielkopolskim funkcjonariuszom możliwość kształcenia kadr nie tylko z terenu regionu, ale i innych części kraju.

Chętnych na studia brakowało

Według rektorki UAM problem z niewielką liczbą studentów w Gnieźnie był związany z niżem demograficznym, mniejszym zainteresowaniem prowadzonymi tam kierunkami oraz coraz lepszym skomunikowaniem miasta z Poznaniem. - Ten ośrodek nie budził wielkiego zainteresowania kandydatów na studia - zaznaczyła.

Powstanie tu ośrodek szkolenia policji
Powstanie tu ośrodek szkolenia policji
Źródło: KWP Poznań

Wskazała, że w gnieźnieńskiej placówce przez najbliższe dwa lata będą się jeszcze uczyć studenci obecnego drugiego i trzeciego roku. Formalnie nowy ośrodek szkolenia policji w Gnieźnie zacznie działać 1 października, a na 24 października planowana jest inauguracja jednostki. Według komendanta Olczyka budowa nowego ośrodka w podobnym standardzie kosztowałaby mundurowych około 500 mln zł.

Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie powstał w 2000 roku jako Collegium Europaeum Gnesnense - Kolegium Europejskie dekretem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego jako "trwały pomnik tysiąclecia zjazdu gnieźnieńskiego". Inicjatorem jego powstania był ówczesny rektor prof. Stefan Jurga. W 2005 roku Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadał Kolegium Europejskiemu w Gnieźnie imię papieża Jana Pawła II.

Działalność Instytutu ma zakończyć się w 2027 roku.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: FC/tok

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: KWP Poznań

Udostępnij:
Czytaj także:
pap_20250626_034
Orban rozmawiał z Trumpem. "Węgry są zainteresowane"
BIZNES
Łukasz Krasoń
Co dalej z ustawą o asystencji osobistej? Jest postęp
Zdrowie
25 1400 s1 cl-0002
Przemoc nie tylko w rodzinach z marginesu. Aktorki o nowym filmie Smarzowskiego
Kultura i styl
Ian Stasko i Andrew Porter
"Dlaczego to musiało przydarzyć się akurat im?"
METEO
Mały jeż utknął w pułapce
Mały jeż w "betonowej pułapce", był obrócony brzuszkiem do góry
WARSZAWA
Areszt dla 28-latka za uśmiercenie dwóch psów ze szczególnym okrucieństwem i groźby wobec byłej partnerki
Groził byłej partnerce, odkręcił gaz i zabił dwa psy
Opole
Dziecko wbiegło na jezdnię, autobus musiał gwałtownie hamować
Pięciolatka wbiegła pod jadący autobus. Nagranie
Katowice
imageTitle
Spektakl na koniec. Bułgarzy uzupełnili grono półfinalistów mistrzostw świata
EUROSPORT
64-latek usłyszał zarzut zabójstwa żony
Miała na ciele 40 ran ciętych i kłutych. Lekarz z wyrokiem za zabicie żony
Lublin
imageTitle
Świątek poznała pierwszą rywalkę w Pekinie
EUROSPORT
Częściowa prohibicja
Trzaskowski o nowych "uzgodnieniach" w sprawie nocnej sprzedaży alkoholu
WARSZAWA
shutterstock_2523953007 Widok z lotu ptaka na Rijece, Chorwacja
"Niesamowita popularność". Jest zapowiedź w sprawie połączenia
BIZNES
szczepienie shutterstock_2121075866
Opieka farmaceutyczna to potencjał. Wciąż nie w pełni wykorzystany
Anna Bielecka
Przód auta został całkowicie zmiażdżony
Zderzenie dwóch busów. Jeden z nich miał awarię
Wrocław
AdobeStock_456214623
Antycyklon Petralilly. Taki będzie weekend
METEO
Siły NATO przechwytują rosyjskie samoloty nad Bałtykiem
Zestrzeliwać? Szef NATO: tak, jeśli to konieczne
Świat
Myśliwiec F-16 nad Alaską
Rosyjskie samoloty w pobliżu Alaski. Amerykanie poderwali myśliwce
Świat
Irina Vlah
Prorosyjska polityk z zakazem wjazdu do Polski
Polska
sinciang chiny shutterstock_2613822203
"Dziki zachód" Chin. Xi wzywa, by zrobić wszystko dla utrzymania stabilności
Świat
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: po zakończeniu wojny nie wystartuję w wyborach
Świat
Ludmiła Zawada
Zagadka "kobiety w różu" rozwiązana po 20 latach
Świat
49 min
Michał Kamiński - rozmowa CNB
Kamiński: wolałbym, żeby ta informacja nie ujrzała światła dziennego, bo mi zaszkodzi w PiS-ie
Czarno na białym
10-latek na rowerze wjechał pod samochód. Nie przeżył
10-latek na rowerze wjechał pod samochód. Nie przeżył
Trójmiasto
Obraz poddano konserwacji
Tajemnica obrazu ujawniona. W muzeum przez prawie 80 lat eksponowano falsyfikat
Aleksander Przybylski
Drzewo spadło na kilka samochodów w Jaworznie
Wiatr w Polsce. Uszkodzony dach i zniszczone samochody
METEO
Donald Tusk
Tusk: "podatek Morawieckiego" trafił do kosza
BIZNES
imageTitle
Rośnie presja na drużynę z Izraela. Sponsorzy postawili ultimatum
EUROSPORT
shutterstock_2230681023
Szczepienia przeciw HPV. Do celu jeszcze daleko
Zdrowie
Kontyngent Włoskich Sił Powietrznych z dwoma myśliwcami F-35A rozpoczął misję w bazie lotnictwa taktycznego w Malborku
Szef włoskiego MON o rosyjskich prowokacjach. "Wymagają reakcji"
Świat
shutterstock_2554919943
Lawina podróbek. "Wierzchołek góry lodowej"
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica