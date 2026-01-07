Wypadki podczas kuligów. Trzy osoby ranne

Wypadek podczas kuligu w Starym Borówcu Źródło: TVN24

W gminie Grodziec, w miejscowości Stary Borowiec doszło do niebezpiecznego zdarzenia podczas kuligu. 39-latek kierował ciągnikiem rolniczym i ciągnął sanki, na których siedziało kilka osób. W pewnym momencie jedne z sanek odczepiły się, więc kierowca zatrzymał pojazd.

- Kiedy 39-latek wysiadał z ciągnika, pojazd zaczął się cofać i najechał na pierwsze sanki, które znajdowały się bezpośrednio za nim. Na tych sankach siedziała 15-latka i 45-latka - powiedziała aspirant Sylwia Król, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

Jak przekazała policja, obie poszkodowane wymagały pomocy medyków. Na miejsce zadysponowano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. - Obie kobiety przetransportowano do szpitala. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - dodała Król.

Kierowca ciągnika był trzeźwy. Policjanci prowadzą czynności i wyjaśniają, jak doszło do tego zdarzenia.

Spadła z sanek

Do niebezpiecznej sytuacji podczas kuligu doszło również w Woli Miłkowskiej (Łódzkie). Służby otrzymały zgłoszenie we wtorek około godziny 21. - W kuligu brało udział pięcioro dzieci. Sanki ciągnął traktor. Podczas zabawy 12-letnia dziewczynka najprawdopodobniej spadła z sanek i doznała obrażeń. Została przetransportowana do szpitala w Łodzi - poinformowała aspirant sztabowa Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka sieradzkiej policji.

Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia oraz organizacji kuligu. Wiadomo, że 39-latek kierujący traktorem był trzeźwy. Podstępowanie nadzoruje prokuratura. Trwają przesłuchania świadków.

Zabawa może skończyć się tragicznie

Funkcjonariusze apelują o rozsądek i rozwagę podczas organizowania zimowych zabaw na świeżym powietrzu. Ciągnięcie sanek, nart czy innych przedmiotów za pojazdami mechanicznymi jest zabronione przepisami ruchu drogowego. Jak mówią policjanci, tego typu "zabawy" mogą być poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia uczestników. Szczególnie niebezpiecznie jest, gdy dochodzi do nagłego hamowania, poślizgu czy jakieś awarii pojazdu.

