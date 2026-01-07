Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Wypadki podczas kuligów. Trzy osoby ranne

Kierowca ciągnika był trzeźwy
Wypadek podczas kuligu w Starym Borówcu
Źródło: TVN24
Dwa kuligi, trzy osoby - w tym dzieci - poszkodowane. W Starym Borowcu (Wielkopolska) ciągnik stoczył się na sanki przez co dwie osoby trafiły do szpitala. Z kolei w Woli Miłkowskiej (Łódzkie) 12-latka najprawdopodobniej spadła z sanek i też wymagała hospitalizacji.

W gminie Grodziec, w miejscowości Stary Borowiec doszło do niebezpiecznego zdarzenia podczas kuligu. 39-latek kierował ciągnikiem rolniczym i ciągnął sanki, na których siedziało kilka osób. W pewnym momencie jedne z sanek odczepiły się, więc kierowca zatrzymał pojazd.

- Kiedy 39-latek wysiadał z ciągnika, pojazd zaczął się cofać i najechał na pierwsze sanki, które znajdowały się bezpośrednio za nim. Na tych sankach siedziała 15-latka i 45-latka - powiedziała aspirant Sylwia Król, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

Kierowca ciągnika był trzeźwy
Kierowca ciągnika był trzeźwy
Źródło: KMP Konin

Jak przekazała policja, obie poszkodowane wymagały pomocy medyków. Na miejsce zadysponowano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. - Obie kobiety przetransportowano do szpitala. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - dodała Król.

Kierowca ciągnika był trzeźwy. Policjanci prowadzą czynności i wyjaśniają, jak doszło do tego zdarzenia.  

Obie poszkodowane trafiły do szpitala
Obie poszkodowane trafiły do szpitala
Źródło: KMP Konin

Spadła z sanek

Do niebezpiecznej sytuacji podczas kuligu doszło również w Woli Miłkowskiej (Łódzkie). Służby otrzymały zgłoszenie we wtorek około godziny 21. - W kuligu brało udział pięcioro dzieci. Sanki ciągnął traktor. Podczas zabawy 12-letnia dziewczynka najprawdopodobniej spadła z sanek i doznała obrażeń. Została przetransportowana do szpitala w Łodzi - poinformowała aspirant sztabowa Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka sieradzkiej policji.

Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia oraz organizacji kuligu. Wiadomo, że 39-latek kierujący traktorem był trzeźwy. Podstępowanie nadzoruje prokuratura. Trwają przesłuchania świadków.

Chłopiec zjeżdżał z górki na "jabłku", trafił w jadący samochód
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Chłopiec zjeżdżał z górki na "jabłku", trafił w jadący samochód

Trójmiasto

Zabawa może skończyć się tragicznie

Funkcjonariusze apelują o rozsądek i rozwagę podczas organizowania zimowych zabaw na świeżym powietrzu. Ciągnięcie sanek, nart czy innych przedmiotów za pojazdami mechanicznymi jest zabronione przepisami ruchu drogowego. Jak mówią policjanci, tego typu "zabawy" mogą być poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia uczestników. Szczególnie niebezpiecznie jest, gdy dochodzi do nagłego hamowania, poślizgu czy jakieś awarii pojazdu.

Zabawa dzieci i dorosłych na zamarzniętym zbiorniku wodnym
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zabawa dzieci i dorosłych na zamarzniętym zbiorniku wodnym

Katowice
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aa/ tam

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KMP Konin

Udostępnij:
TAGI:
WielkopolskaZimaKulig
Czytaj także:
Opady śniegu w Polsce (Przemyśl)
Kolejne opady śniegu. Przybyło miejsc z ostrzeżeniami IMGW
METEO
imageTitle
17-letni Polak w Porto. Gigantyczna klauzula w kontrakcie
EUROSPORT
"Masowe protesty" przeciwko interwencji Trumpa w Wenezueli? Nie na tych nagraniach
FAŁSZ"Masowe protesty" przeciwko interwencji w Wenezueli? Co to za nagrania
Gabriela Sieczkowska
Metropolitan Detention Center na Brooklynie
W takich warunkach przebywa Maduro. "Okropny, zrujnowany i niebezpieczny obiekt"
Świat
shutterstock_2456072345
Obgryzanie paznokci, prokrastynacja, samokrytyka. Zaskakujące, co mózg chce nimi osiągnąć
Zdrowie
Mroz w kolejnych dniach
Siarczysty mróz. Mapy pokazują, gdzie będzie najzimniej
METEO
Bąk, Czarzasty
Co dalej z ustawą o inspekcji pracy? "Lewica chce walczyć"
Polska
Groszek motylkowy, czyli klitoria ternateńska
"Magiczny" niebieski kwiat odmienia życie rolników
BIZNES
Pies okazał się jenotem
Chciała pomóc psu, do komendy przywiozła jenota
Olsztyn
shutterstock_2402485723
"Nie mogli konkurować". Ponad 250 tysięcy złotych kary za zmowę cenową
BIZNES
Wyziębiona suczka w Wielbarku
Suczka zostawiona w śniegu przy torach nie żyje. Radna wyznaczyła nagrodę
Olsztyn
Mężczyźni usłyszeli zarzuty pobicia i rozboju
Mężczyźni pobili nastolatka. Zabrali mu słuchawki
Kielce
shutterstock_2616036827
Allegro robi porządki. Sprzedaje swoją działalność w dwóch krajach
BIZNES
Iga Świątek z kibicami, obowiązki nie kończą się po piłce meczowej
"Jakie dbanie o zawodniczki?". Świątek w najgorszej sytuacji
Rafał Kazimierczak
rzeszów pożar
Nie zagasił papierosa, w pożarze zginęła 14-latka. Informacje z prokuratury
Rzeszów
imageTitle
Pierwsze podium Polaków w Rajdzie Dakar
EUROSPORT
Podrabiał znane marki i sprzedawał w Internecie
Kupował "najtańsze środki chemiczne", drukował etykiety i sprzedawał drożej
Opole
Nuuk, stolica Grenlandii
Francuskie MSZ: atak USA na Grenlandię nie miałby żadnego sensu
Świat
faktury shutterstock_2205886299
Koniec papierowych faktur. Nowe zasady dla polskich firm
BIZNES
Inspektorzy znaleźli zamarzniętego szczeniaka
Jedna buda, a w niej cztery psy. Szczeniak zamarzł
Trójmiasto
imageTitle
Horror dla Majchrzaka. Obronił trzy piłki meczowe
EUROSPORT
Iran, kryzys
Media: 36 osób zginęło podczas protestów w Iranie, dziesiątki rannych
Świat
Fukushima, 2021
Telefon z poufnymi danymi stracony na lotnisku w Chinach
Maciej Wacławik
SMARTBrick lego
Nowe klocki Lego. Mogą "podkopywać to, co kiedyś było wielkie"
BIZNES
imageTitle
Walkower po kilku minutach meczu. Tak dłużej grać nie mogli
EUROSPORT
Znaleziono ciała dwóch kobiet w Lipianach
Siekierą zabił dwie kobiety. Wniosek prokuratury
Szczecin
1912N000X CNB LAZZERI CHATBOTY-0004
Wchodzą w te związki z samotności. Skutki mogą być niebezpieczne
Polska
Do zdarzenia doszło w szkolnym pomieszczeniu
Spadło kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Odwołane lekcje w szkołach
Olsztyn
Ratownicy medyczni zatrzymali pijanego kierowcę
Wracali od pacjenta, powstrzymali pijanego kierowcę
Szczecin
apteka, leki, farmaceuta
Czy wrócą reklamy aptek? Lekarze ostrzegają przed skutkami
Piotr Wójcik

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica