Popełnił kilka przestępstw, żeby przejechać się starym żukiem. Daleko nie zajechał

Jak podaje policja, w nocy z czwartku na piątek 36-latek z gminy Sompolno ukradł żuka należącego do właściciela jednego z zakładów kamieniarskich. Niestety - dla niego - okazało się, że w aucie nie ma akumulatora.

Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia KPP Konin

"36-latek nie odpuścił jednak sobie możliwości kradzieży auta. Postanowił włamać się do zakładu kamieniarskiego i poszukać akumulatora wewnątrz budynku. Po chwili udało mu się znaleźć poszukiwany przedmiot i odpalić pojazd" - podała konińska policja w komunikacie.

Już wyjeżdżając z posesji, 36-latek uszkodził samochodem trzy nagrobki. "Ekscytacja z jazdy skradzionym żukiem nie trwała długo, ponieważ po przejechaniu 100 metrów 36-latek stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do wywrócenia się auta na bok" - poinformowała policja.

Policjanci z Komisariatu w Sompolnie przyznają, że od początku wiedzieli, że nie mają do czynienia z profesjonalistą. Kilka godzin po zdarzeniu ujęli podejrzewanego. Mężczyzna usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Teraz grozi mu nawet do 10 lat więzienia.