Poznań Spłonęła ciężarówka przewożąca substancje chemiczne Rafał Molenda |

Zapaliła się ciężarówka z chemikaliami Źródło wideo: KW PSP w Poznaniu Źródło zdj. gł.: KW PSP w Poznaniu

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Strażacy zostali wezwani do pożaru na ulicy Rynkowej w Rogoźnie w czwartek o 12.36. Jak przekazał Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, po dotarciu na miejsce ratownicy zastali płonącą ciężarówkę, która przewoziła odebrane ze szkół różne substancje chemiczne.

- Strażacy szybko opanowali ogień. Po ugaszeniu pożaru okazało się, że z jednego z pojemników wydobywa się charakterystyczny dym - relacjonował Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

Pożar ciężarówki z chemikaliami Źródło zdjęcia: KW PSP w Poznaniu

Wezwano specjalistyczną grupę chemiczną

- Ze względu na nieznany skład przewożonych substancji dowodzący akcją zdecydowali o wezwaniu strażaków ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Poznania. Ich zadaniem było rozpoznanie zagrożenia i ustalenie, z jakimi substancjami mają do czynienia ratownicy. Okazało się, że w jednym z przewożonych pojemników był kwas azotowy. Strażacy zneutralizowali go wodnym roztworem wodorotlenku sodu - informuje rzecznik.

Jedną z substancji był kwas azotowy Źródło zdjęcia: KW PSP w Poznaniu

Według danych przekazanych przez wielkopolskich strażaków, ani osoby postronne, ani ratownicy nie odnieśli obrażeń. W akcji brało udział dziewięć zastępów ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej.