Radny śmiał się z "minuty ciszy dla Charliego Kirka", teraz przeprasza

Na filmie opublikowanym przez radnego Piotra Czerniejewskiego (Nowa Lewica) samorządowiec udaje, że śpiewa w rytm muzyki, a podpis głosi "me when moment of silence for Charlie Kirk" ("ja w czasie minuty ciszy dla Charliego Kirka").

W tej sprawie działacze Nowej Nadziei z Konina zorganizowali w poniedziałek konferencję prasową, na której poinformowali o złożeniu wniosku o przyjęcie przez Radę Miasta Konina stanowiska potępiającego zachowanie radnego Piotra Czerniejewskiego. Wezwali również samego radnego do przeprosin oraz rozważenia rezygnacji z mandatu.

– W przypadku takiej tragedii należy zachować przynajmniej minimum współczucia i szacunku, a nie cieszyć się z politycznego morderstwa osoby o innych poglądach – ocenił prezes konińskiego okręgu Nowej Nadziei Karol Kołodziejczak. Jak dodał, pełnienie funkcji publicznej "zobowiązuje do pewnego standardu zachowania".

Postępowanie na uczelni

Czerniejewski w przesłanym mediom oświadczeniu przekazał, że film nie był reakcją na śmierć Charliego Kirka, tylko reakcją na koncept minuty ciszy dla kogoś, kto według niego nie zasługuje na upamiętnienie. – Rozumiem jednak, że część osób mogła mnie źle zrozumieć, dlatego te osoby chciałbym przeprosić – mówił Czerniejewski. Film zniknął z jego profilu na platformie, gdzie został opublikowany.

Postępowanie wyjaśniające ws. nagrania wszczął Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, którego doktorantem jest koniński radny. Rzeczniczka prasowa uczelni Ewa Paluch przekazała, że wyjaśnieniem sprawy zajmie się rzecznik dyscyplinarny. Jak dodała, postępowanie wszczęte jest w związku z potencjalnym naruszeniem dobrego wizerunku uczelni i uchybieniem godności doktoranta. Postępowanie może zakończyć się umorzeniem, propozycją kary dla doktoranta lub skierowaniem sprawy do komisji dyscyplinarnej uniwersytetu.

Kim był Charlie Kirk?

31-letni Charlie Kirk był skrajnie prawicowym amerykańskim komentatorem politycznym i jednym z najbardziej prominentnych działaczy ruchu America First, a także założycielem organizacji Turning Point USA (TPUSA), która promuje prawicowy światopogląd na amerykańskich uczelniach, publikując między innymi "listę wykładowców dyskryminujących konserwatywnych studentów i głoszących lewicową propagandę". Stworzenie listy w 2016 roku wzbudziło obawy o bezpieczeństwo znajdujących się na niej wykładowców i pracowników akademickich. Jedna z profesorek, autorka rozdziału książki o nauczaniu matematyki dzieci należących do mniejszości etnicznych, miała otrzymywać groźby o charakterze antysemickim oraz dotyczące napaści seksualnej.

Kirk prowadził, często burzliwe, debaty ze studentami. TPUSA posiada też własne kanały medialne, a Kirk miał swój program publicystyczny w bliskiej Donaldowi Trumpowi skrajnie prawicowej telewizji Real America Voice. Był znany z ostrych wypowiedzi na szereg tematów, m.in. deklarował się jako zagorzały orędownik prawa do posiadania broni palnej, twierdząc, że "kilka śmierci co roku jest wartych zachowania drugiej poprawki", czyli właśnie prawa do posiadania broni. Sprzeciwiał się jednocześnie udzielaniu pomocy wojskowej dla Ukrainy. Zasłynął z deklaracji, że swojej 10-letniej córce kazałby urodzić dziecko pochodzące z gwałtu.

W zeszłą środę Kirk został śmiertelnie postrzelony w czasie przemówienia na Uniwersytecie Utah Valley, podczas którego po raz kolejny występował w obronie swobodnego dostępu do broni palnej.

W piątek prezydent Donald Trump poinformował o ujęciu zabójcy 31-latka.