Poznań

Radny śmiał się z "minuty ciszy dla Charliego Kirka", teraz przeprasza

Minuta ciszy dla Charliego Kirka w Sejmie
Jabłoński: wyraźmy sprzeciw wobec politycznej nienawiści
Źródło: TVN24
Radny z Konina opublikował film nawiązujący do śmierci Charliego Kirka, prawicowego radykała i orędownika swobodnego dostępu do broni palnej, zastrzelonego podczas wystąpienia na ten temat. Zachowanie samorządowca oburzyło działaczy partii Nowa Nadzieja, którzy zażądali przeprosin. Radny usunął już nagranie, jednak wciąż może mieć kłopoty.

Na filmie opublikowanym przez radnego Piotra Czerniejewskiego (Nowa Lewica) samorządowiec udaje, że śpiewa w rytm muzyki, a podpis głosi "me when moment of silence for Charlie Kirk" ("ja w czasie minuty ciszy dla Charliego Kirka").

W tej sprawie działacze Nowej Nadziei z Konina zorganizowali w poniedziałek konferencję prasową, na której poinformowali o złożeniu wniosku o przyjęcie przez Radę Miasta Konina stanowiska potępiającego zachowanie radnego Piotra Czerniejewskiego. Wezwali również samego radnego do przeprosin oraz rozważenia rezygnacji z mandatu.

– W przypadku takiej tragedii należy zachować przynajmniej minimum współczucia i szacunku, a nie cieszyć się z politycznego morderstwa osoby o innych poglądach – ocenił prezes konińskiego okręgu Nowej Nadziei Karol Kołodziejczak. Jak dodał, pełnienie funkcji publicznej "zobowiązuje do pewnego standardu zachowania".

Minuta ciszy dla Charliego Kirka w Sejmie
Minuta ciszy dla Charliego Kirka w Sejmie
Źródło: PAP/Piotr Nowak

Postępowanie na uczelni

Czerniejewski w przesłanym mediom oświadczeniu przekazał, że film nie był reakcją na śmierć Charliego Kirka, tylko reakcją na koncept minuty ciszy dla kogoś, kto według niego nie zasługuje na upamiętnienie. – Rozumiem jednak, że część osób mogła mnie źle zrozumieć, dlatego te osoby chciałbym przeprosić – mówił Czerniejewski. Film zniknął z jego profilu na platformie, gdzie został opublikowany.

W piątek Sejm uczcił Kirka minutą ciszy.

Postępowanie wyjaśniające ws. nagrania wszczął Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, którego doktorantem jest koniński radny. Rzeczniczka prasowa uczelni Ewa Paluch przekazała, że wyjaśnieniem sprawy zajmie się rzecznik dyscyplinarny. Jak dodała, postępowanie wszczęte jest w związku z potencjalnym naruszeniem dobrego wizerunku uczelni i uchybieniem godności doktoranta. Postępowanie może zakończyć się umorzeniem, propozycją kary dla doktoranta lub skierowaniem sprawy do komisji dyscyplinarnej uniwersytetu.

TVN24 HD
TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: wini/tok

Źródło: PAP / tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

