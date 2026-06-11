Poznań Żart kosztował go podróż. Nie poleciał na Majorkę Oprac. Svitlana Kucherenko |

Na lotnisku powtarzał słowo "bomba". Służby zadziałały (materiał z 20.04.2019) Źródło wideo: Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Straż Graniczna

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Do incydentu doszło na lotnisku Poznań-Ławica. 63-letni Polak, który miał lecieć na Majorkę, podczas nadawania bagażu powiedział pracownikom, że ma w nim bombę. Informacja natychmiast została przekazana Straży Granicznej.

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy oraz pirotechników. 63-latek został wylegitymowany, tłumaczył funkcjonariuszom, że jego słowa były tylko "głupim żartem".

Żartowniś nie poleciał na Majorkę

Jego bagaż został dokładnie sprawdzony - nie znaleziono w nim niebezpiecznych przedmiotów. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym, a kapitan samolotu nie zgodził się, aby wszedł na pokład. W efekcie mężczyzna nie poleciał na zaplanowane wakacje.

To zdarzenie nie zakłóciło pracy lotniska.

"Apelujemy do podróżnych o rozwagę i odpowiednie zachowanie się w samolocie lub na terenie portu lotniczego. Niewłaściwe zachowanie lub 'żart o bombie' skutkuje uruchomieniem szeregu procedur bezpieczeństwa oraz zwykle utrudnia prawidłowe funkcjonowanie portu lotniczego" - apeluje kpt. Paweł Biskupik, rzecznik prasowy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

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